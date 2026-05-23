تتويج 7 مشاريع مبتكرة و84 ميدالية ذهبية في اختتام “سيبسا فلاحة”

توجت سبعة مشاريع مبتكرة بجائزة الابتكار الزراعي “أفريكا سيبسا إينوف سيد أحمد فروخي” في دورتها السادسة، خلال اختتام الطبعة الرابعة والعشرين للصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية “سيبسا فلاحة”، فيما شهدت المسابقة الوطنية لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز منح 84 ميدالية ذهبية من أصل 182 مشاركة.

وشارك في مسابقة الابتكار الزراعي نحو 100 مؤسسة ناشئة ضمن فئات “التكنولوجيات الزراعية” و”التكنولوجيات الغذائية” و”تكنولوجيات الصيد البحري”، حيث تم انتقاء 20 مشروعا، قبل تتويج سبعة مشاريع من بينها ست مؤسسات ناشئة جزائرية.

وأوضح نائب مدير البحث العلمي والتكنولوجيات الزراعية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، محمد منير قربي، أن المرتبة الأولى عادت للمؤسسة الناشئة الجزائرية “B3 AQUA” عن مشروع لتصنيع تجهيزات حديثة لتربية المائيات تهدف إلى رفع كثافة الإنتاج داخل أحواض تربية الأسماك.

وعادت المرتبة الثانية للمؤسسة الناشئة “Biofertech” بفضل مشروع يهدف إلى تقليص البصمة الكربونية باستخدام تكنولوجيات مبتكرة، بينما نالت مؤسسة “Papy’s Farm” المرتبة الثالثة عن مشروع لإنتاج الخس والأعشاب العطرية.

وفي إطار الفعالية نفسها، تم تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز، التي سجلت مشاركة 182 مترشحا، حسب ما أفاد به رئيس المسابقة مختار قيسوس.

وأسفرت نتائج المسابقة عن منح 84 ميدالية ذهبية و35 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية، حيث عادت الجائزة الأولى لعلامة “مسغات” من ولاية برج بوعريريج، فيما احتلت علامة “عبداوي أوليف” من ولاية النعامة المرتبة الثانية، بينما عادت المرتبة الثالثة لعلامة “عائشة” من ولاية برج بوعريريج.

وأشار مختار قيسوس إلى أن هذه الدورة شهدت إنشاء “نادي التميز لزيت الزيتون”، الذي يضم المنتجين على المستوى الوطني بهدف ترقية زيت الزيتون الجزائري في السوقين الوطنية والدولية.

وأضاف أن المسابقة ترمي إلى “تحسين جودة زيت الزيتون وطنيا وتوعية المستهلك بجودته وخلق مرجعية جودة في الجزائر”.

وجرت مراسم تسليم الجوائز بحضور ممثلين عن وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات.