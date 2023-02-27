تثمين توجهات الدولة نحو أخلقة الحياة العامة في الجزائر

خبراء بالمؤتمر الدولي حول السلوك الحضاري:

ثمّن مشاركون في المؤتمر الدولي الموسوم بـ”السلوك الحضاري، وعي، فعل، تعايش” في بيان ختامي، الإثنين بوهران، تحت اسم “بيان وهران” توجهات الدولة نحو أخلقة الحياة العامة في الجزائر بتكريس الحوكمة وسيادة القانون واحترام قواعده الضابطة للسير الطبيعي للمجتمع بما يحفظ مقدرات الأمة ويصون مكانتها ويلبي طموحات ساكنتها.

ودعا البيان المؤسسات ذات الصلة بالشأن العام إلى التجاوب مع توجهات الدولة والحرص على الارتقاء بالسلوك الاجتماعي إلى المستويات الحضارية التي تخدم الصالح العام، مع حث المؤسسات الدينية على المسارعة نحو امتلاك مهارات التعامل مع مستجدات الشأن العام.

كما تمت دعوة المؤسسات الإعلامية عامة والإلكترونية والافتراضية خاصة إلى الاهتمام بصناعة المحتوى الاتصالي وأساليب ترويجه والشعور بالمسؤولية الكبيرة تجاه الرأي العام والمجتمع، فضلا عن تشجيع المؤسسات الثقافية والرياضية على الاهتمام بالأبعاد الثقافية للنشاطات المنظمة والتي لها دور كبير في “بناء الإنسان وتعديل سلوكاته”.

وتضمن “بيان وهران” دعوة إلى المؤسسات العلمية والمخابر البحثية إلى “تركيز جهودها البحثية على التحولات العميقة التي تعيشها مجتمعاتنا في الوقت الراهن والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات المستجدة”.

كما طالب فعاليات المجتمع المدني والقوى الحية المؤثرة فيه بـ”بذل المزيد من الجهد في المساهمة في تثمين الاتجاهات الإيجابية في المجتمع والسعي إلى ترقيته عبر برامج ومشاريع نوعية تلبي تطلعات المجتمع”.

ودعا المشاركون المؤسسات التعليمية إلى التجاوب مع الأساليب التربوية الحديثة وبذل المزيد من الجهود لتنشئة الأجيال الجديدة على السلوكات الحضارية المرجوة، وطالبوا أيضا بـ”إنجاز مشاريع ومؤسسات تعمل على الاهتمام باتجاهات الرأي العام وابتكار البرامج والفضاءات التي ترشد المواطن إلى الارتقاء بسلوكه إلى المستويات الحضارية التي أوصى بها ديننا الحنيف”.

للتذكير فقد نظم المؤتمر الدولي الموسوم بـ”السلوك الحضاري، وعي، فعل، تعايش” على مدار ثلاثة أيام من طرف المجلس الإسلامي الأعلى وعرف مشاركة ممثلين عن هيآت ومؤسسات دينية بعدد من دول العالم إضافة إلى أساتذة وباحثين من عدة جامعات جزائرية وعربية.