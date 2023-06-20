تثمين دور الوثيقة الأرشيفية في الحفاظ على الذاكرة الوطنية

أبواب مفتوحة على الأرشيف الوطني تدوم ثلاثة أيام

تم، الثلاثاء، افتتاح الأبواب المفتوحة حول الأرشيف الوطني بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية.

وقال مدير الأرشيف الوطني محمد تيليوين إن هذه التظاهرة التي تستغرق ثلاثة أيام، تدخل في إطار التعريف بمهام الأرشيف الوطني، من أجل إبراز مكانة وأهمية الأرشيف في تسيير دواليب الإدارة العمومية، وأضاف تيليوين في كلمة على هامش افتتاح الأبواب المفتوحة، أن هذه التظاهرة ستمكن المختصين والمتعاملين مع مختلف المؤسسات والهيئات التي لها علاقة بالوثيقة الأرشيفية، من الوقوف عن قرب على مهام المركز الوطني للأرشيف وكذا المراحل التي تمر عبرها الوثيقة الأرشيفية، منذ إنتاجها إلى غاية استعادتها واستغلالها، وستمكن التظاهرة أيضا من تقريب الأفراد والمختصين من العمل الأرشيفي، وما تقوم به المؤسسة يوميا وما يسهر عليه الأرشيفيون في التعامل والتكفل بالوثيقة التي يطلبها المؤرخ أو الباحث والمختص.

وتوقف مدير المركز عند الجهود التي يبذلها طاقم وفريق المؤسسة في ترقية العمل الأرشيفي والحفاظ على الذاكرة الوطنية، مؤكدا أهمية وحيوية الوثيقة الأرشيفية في تسيير الشأن الإداري العام، الذي لا يمكن تحريكه في غياب الوثيقة. كما توقف المتحدث ذاته عند الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للأرشيف من خلال توفير كافة الوسائل المادية والبشرية في سبيل تعزيز وتثمين عمل المركز ودوره.

هذا، وقد شملت الأبواب المفتوحة عرضا لمختلف أقسام المركز والمهام الموكلة إليها.