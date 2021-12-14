تجارب جزائرية على دواء نباتي مضاد للسرطان

تم الكشف عنه في ملتقى وطني بجامعة بن مهيدي بأم البواقي

اختتمت فعاليات الملتقى الوطني الأول بجامعة العربي بن مهيدي في أم البواقي، الثلاثاء، الذي احتضنته القاعة الكبرى للمحاضرات يومي 13 و14 ديسمبر والموسوم بالتكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية والآفاق فيصناعة الأدوية والغذاء، نشّطه أزيد من عشرين أستاذا محاضرا من مختلف جامعات الوطن، وأشرفت عليه إدارة مخبر البحث في المواد الطبيعية والجزيئات الحيوية وتطبيقات التكنولوجيا.

وتناول المحاضرون واقع الصناعات الصيدلانية في الجزائر وصناعة الأدوية النباتية على وجه الخصوص والصناعات الغذائية، باعتماد تطبيقات التكنولوجيا في عمليات إنتاج الدواء النباتي في علاج الكثير من الأمراض المستعصية، وعلى رأسها البحث عن إيجاد دواء مضاد للسرطان، وتم الكشف خلاله عن وجود فريق من الباحثين الجزائريين يعكفون على مواصلة البحث للتوصل إلى إيجاد دواء نباتي لعلاج مرضى السرطان في أقرب الآجال انطلاقا من الأعمال التجريبية التي يعكف عليها فريق البحث المتخصص في هذا المجال، حسب ما أكده الأستاذ الدكتور زلاقي عمار من جامعة العربي بن مهيدي للشروق اليومي على هامش الملتقى، حيث تحدّث عن تفاؤل كبير في هذا المجال من دون الكشف عن التفاصيل، وأجمع المحاضرون على أنّ المنتجات الطبيعية هي مصادر واعدة للأدوية المضادة للسرطان، كما تم عرض نبذة تاريخية حول المنتجات الطبية من أصل ميكروبي وحيواني وبعض المنتجات المكتشفة منذ القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا، التي أصبحت أدوية علاجية في المستشفيات، كما تم التطرق إلى بعض الجزيئات المكتشفة خلال العشرين سنة الأخيرة التي ستكون أدوية واعدة لمرضى السرطان، منها أعمال تجريبية يشتغل عليها الدكتور المتخصص زلاقي عمار.

من جهته، الدكتور بلحطاب من جامعة فرحات عباس سطيف يرى أن من بين أهداف الملتقى هو التعرف على البحوث الحديثة الخاصة بالنباتات الطبيعية والجزئيات النشطة التابعة لها، ومتابعة ومرافقة الأبحاث الجارية حاليا على مستوى الجامعات الجزائرية والتعرف على الباحثين في الميدان وما هي اهتماماتهم في مجال الأدوية الطبية وكذا الغذائية، قصد تبادل الخبرات لأجل الوصول إلى جزئيات طبيعية تتميز بخصائص علاجية أو ذات أهمية للصناعات الغذائية، من جهتها نائب رئيس الملتقى الدكتورة بن بوط آمال اعتبرت الملتقى ذا أهمية كبيرة في إيجاد حلول إيجابية في مجال الصّحة والتكنولوجيا الحيوية في مجال الأكسدة والالتهاب، إلى جانب تبادل الخبرات واستعمال العلاج من منتجات نباتية.