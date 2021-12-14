-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
تم الكشف عنه في ملتقى وطني بجامعة بن مهيدي بأم البواقي

تجارب جزائرية على دواء نباتي مضاد للسرطان

الشروق
  • 248
  • 0
تجارب جزائرية على دواء نباتي مضاد للسرطان
أرشيف
جامعة العربي بن مهيدي في أم البواقي

اختتمت فعاليات الملتقى الوطني الأول بجامعة العربي بن مهيدي في أم البواقي، الثلاثاء، الذي احتضنته القاعة الكبرى للمحاضرات يومي 13 و14 ديسمبر والموسوم بالتكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية والآفاق فيصناعة الأدوية والغذاء، نشّطه أزيد من عشرين أستاذا محاضرا من مختلف جامعات الوطن، وأشرفت عليه إدارة مخبر البحث في المواد الطبيعية والجزيئات الحيوية وتطبيقات التكنولوجيا.

وتناول المحاضرون واقع الصناعات الصيدلانية في الجزائر وصناعة الأدوية النباتية على وجه الخصوص والصناعات الغذائية، باعتماد تطبيقات التكنولوجيا في عمليات إنتاج الدواء النباتي في علاج الكثير من الأمراض المستعصية، وعلى رأسها البحث عن إيجاد دواء مضاد للسرطان، وتم الكشف خلاله عن وجود فريق من الباحثين الجزائريين يعكفون على مواصلة البحث للتوصل إلى إيجاد دواء نباتي لعلاج مرضى السرطان في أقرب الآجال انطلاقا من الأعمال التجريبية التي يعكف عليها فريق البحث المتخصص في هذا المجال، حسب ما أكده الأستاذ الدكتور زلاقي عمار من جامعة العربي بن مهيدي للشروق اليومي على هامش الملتقى، حيث تحدّث عن تفاؤل كبير في هذا المجال من دون الكشف عن التفاصيل، وأجمع المحاضرون على أنّ المنتجات الطبيعية هي مصادر واعدة للأدوية المضادة للسرطان، كما تم عرض نبذة تاريخية حول المنتجات الطبية من أصل ميكروبي وحيواني وبعض المنتجات المكتشفة منذ القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا، التي أصبحت أدوية علاجية في المستشفيات، كما تم التطرق إلى بعض الجزيئات المكتشفة خلال العشرين سنة الأخيرة التي ستكون أدوية واعدة لمرضى السرطان، منها أعمال تجريبية يشتغل عليها الدكتور المتخصص زلاقي عمار.

من جهته، الدكتور بلحطاب من جامعة فرحات عباس سطيف يرى أن من بين أهداف الملتقى هو التعرف على البحوث الحديثة الخاصة بالنباتات الطبيعية والجزئيات النشطة التابعة لها، ومتابعة ومرافقة الأبحاث الجارية حاليا على مستوى الجامعات الجزائرية والتعرف على الباحثين في الميدان وما هي اهتماماتهم في مجال الأدوية الطبية وكذا الغذائية، قصد تبادل الخبرات لأجل الوصول إلى جزئيات طبيعية تتميز بخصائص علاجية أو ذات أهمية للصناعات الغذائية، من جهتها نائب رئيس الملتقى الدكتورة بن بوط آمال اعتبرت الملتقى ذا أهمية كبيرة في إيجاد حلول إيجابية في مجال الصّحة والتكنولوجيا الحيوية في مجال الأكسدة والالتهاب، إلى جانب تبادل الخبرات واستعمال العلاج من منتجات نباتية.

مقالات ذات صلة
معهد باستور: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في الجزائر

معهد باستور: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في الجزائر

طلبة من جامعة البليدة يتحصلون على تكوين في اللغة التركية

طلبة من جامعة البليدة يتحصلون على تكوين في اللغة التركية

بلمهدي يستقبل عميد مسجد باريس والخليفة العام للطريقة التيجانية

بلمهدي يستقبل عميد مسجد باريس والخليفة العام للطريقة التيجانية

سيال تعلن عن انقطاع في التزود بالمياه عبر 11 بلدية بالعاصمة

سيال تعلن عن انقطاع في التزود بالمياه عبر 11 بلدية بالعاصمة

العثور على فتاة مكبلة ومعصوبة العينين بشارع في وهران

العثور على فتاة مكبلة ومعصوبة العينين بشارع في وهران

الجامعات الخاصة.. تجربة فتية تحت المجهر

الجامعات الخاصة.. تجربة فتية تحت المجهر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد