تجارة الغاز المسال تسجل رقماً قياسياً في 2025

سجلت تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية مستوى قياسياً خلال عام 2025، بعدما ارتفعت بنسبة 6.3% إلى 436.98 مليون طن، مدفوعة بقوة الصادرات الأمريكية وارتفاع الواردات الأوروبية التي عوضت تراجع الطلب الآسيوي، وفق تقرير للاتحاد الدولي للغاز، الذي حذر في الوقت ذاته من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى انكماش السوق خلال العام الجاري.

وأوضح التقرير، الذي حصلت “الشروق أونلاين” على نسخة منه، أن الزيادة المسجلة تمثل أسرع معدل نمو منذ عام 2022، مشيرًا إلى أن التوترات في منطقة الخليج ألقت بظلالها على آفاق القطاع، بعدما تسببت في أضرار بالبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وأثارت حالة من عدم اليقين بشأن التدفقات والإمدادات، فضلًا عن ارتفاع الأسعار.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للغاز، أندريا ستيجر، إن الصراع في الخليج أضر بالبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وأثر في آفاق مشروعات التوسع بالمنطقة، كما وضع المشترين الآسيويين أمام حالة من الضبابية بشأن الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وعلى صعيد الطلب، سجلت أوروبا أكبر زيادة في واردات الغاز الطبيعي المسال، إذ ارتفعت بمقدار 26.1 مليون طن لتبلغ 126.2 مليون طن، في إطار جهودها لإعادة ملء المخزونات وتعويض تراجع إمدادات الغاز الروسي.

في المقابل، حافظت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على مكانتها كأكبر منطقة مستوردة للغاز الطبيعي المسال بإجمالي 168.7 مليون طن، رغم انخفاض وارداتها بمقدار 9.2 مليون طن، نتيجة تراجع الطلب في الصين والهند.

واحتفظت الصين بصدارة أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، بواردات بلغت 69.77 مليون طن، رغم انخفاضها بمقدار 8.9 مليون طن مقارنة بالعام السابق، وهو ما أرجعه التقرير إلى زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.

وأشار التقرير إلى تباين اتجاهات الطلب داخل آسيا، إذ أدى انخفاض الإنتاج في أجزاء من جنوب شرق آسيا إلى زيادة الاعتماد على شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية، في حين جاءت اليابان في المرتبة الثانية بين أكبر المستوردين بواردات بلغت 67.37 مليون طن، وارتفعت واردات كوريا الجنوبية بمقدار 1.7 مليون طن لتصل إلى 48.67 مليون طن.

وحذر الاتحاد الدولي للغاز من أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة قد يحد من نمو الطلب في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، ولا سيما في جنوب آسيا وجنوب شرقها.

وعلى صعيد الإمدادات، حافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال عام 2025، بصادرات بلغت 110.74 مليون طن، تلتها قطر بـ 81.51 مليون طن، ثم أستراليا بـ 80.32 مليون طن.

ويضم الاتحاد الدولي للغاز أكثر من 130 دولة عضواً، تمثل مجتمعة أكثر من 90% من سوق الغاز العالمي.