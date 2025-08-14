تجارة.. تكثيف الرقابة في أسواق العاصمة

شدّدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على ضرورة تكثيف العمل الرقابي الميداني عبر مختلف الأسواق ونقاط البيع بالعاصمة.

وجاء في بيان للوزارة أن تكثيف الرقابة يأتى لضمان استقرار الأسعار، في ظلّ زيادات غير مبررة لفاكهتي الموز والتفاح واللحوم الحمراء.

وفي اجتماع ترأسه الأمين العام للوزارة، الهادي بكير، وحضره إطارات ناحية الجزائر، جرى التركيز على تعزيز الرقابة الصحية للمواد الغذائية.

وشهد اجتماع وارة التجارة، توجيهاً لتشديد إجراءات أخذ العينات بصفة دورية وإجراء التحاليل المخبرية خاصة بالنسبة للمنتجات سريعة التلف.

ويأتي هذا الإجراء بهدف الوقاية من حالات التسمم الغذائي وضمان مطابقة المنتجات المعروضة للاستهلاك.