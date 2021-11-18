-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

تجارة: قافلة برية لتصدير سلع جزائرية نحو موريتانيا والسنغال

الشروق أونلاين
  • 1278
  • 0
تجارة: قافلة برية لتصدير سلع جزائرية نحو موريتانيا والسنغال

أعطى وزير التجارة كمال رزيق، الخميس، إشارة انطلاق قافلة محملة بسلع جزائرية موجهة للتصدير برا نحو دولتي موريتانيا والسينغال.

وتتكون هذه القافلة التي نظمها المجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك “لوجيترانس” من 28 شاحنة منها 25 شاحنة ستتوجه نحو نواكشوط وثلاث شاحنات ستتوجه محو العاصمة السينغالية داكار.

وتنقل القافلة أكثر من 820 طن من مختلف السلع تتوزع على 480 طن من المنتجات الغذائية و200 طن من الاسمنت و100 طن من مواد التغليف الى جانب 40 طن من منتجات بلاستكية نوح نواكشوط.

أما بخصوص السنغال, فإن الشاحنات الثلاث تنقل سلعا في اطار مشاركة الجزائر في فعاليات الطبعة ال29 لمعرض داكار الدولي المزمع تنظيمه من 6 الى 20 ديسمبر المقبل.

وستقطع القافلة مسافة إجمالية قدرها 3900 كلم, منها 3500 كلم من الجزائر العاصمة إلى نواكشوط و400 كلم من نواكشوط إلى داكار.

ويندرج تنظيم هذه القافلة في إطار تنفيذ سياسة السلطات العمومية الرامية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات ورفع مستوى المبادلات التجارية مع الدول الافريقية.

مقالات ذات صلة
الجزائر ترفع إمدادات الغاز والنفط إلى إسبانيا في عز حملة التشكيك

الجزائر ترفع إمدادات الغاز والنفط إلى إسبانيا في عز حملة التشكيك

تزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز الجزائري.. وزير الطاقة يوضح

تزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز الجزائري.. وزير الطاقة يوضح

لعمامرة يهنئ حمال بعد انتخابه أمينا عاما للدول المصدرة للغاز

لعمامرة يهنئ حمال بعد انتخابه أمينا عاما للدول المصدرة للغاز

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على قانون المالية لعام 2022

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على قانون المالية لعام 2022

تأمين “حلال” للسيارات والحرائق والقروض

تأمين “حلال” للسيارات والحرائق والقروض

لجنة وزارية مشتركة للفصل في 1300 مشروع

لجنة وزارية مشتركة للفصل في 1300 مشروع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد