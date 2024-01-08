تجارة: منظومة رقمية لتوزيع 12 مادة غذائية أساسية

كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، الإثنين، أنه جرى إعداد منظومة رقمية تعكس شبكة توزيع عادل لـ 12 مادة غذائية أساسية على كافة أرجاء الوطن.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أوضح محمد مزعاش أن “الهدف من خريطة الطريق الرقمية هو وضع بنك معلومات يتضمن التعريف بكل الفاعلين في ميادين الإنتاج وتوزيع هذه المواد ذات الاستهلاك الواسع مع التحيين الدوري لها”.

وأشار في ذات السياق إلى إحصاء أكثر من 1067 وحدة إنتاجية يضمن من خلالها 14431 موزع.

وتتضمن القائمة المواد الآتية: زيت المائدة، السكر الأبيض، السميد، العجائن الغدائية، الحليب المعقم، المياه المعدنية والمشروبات وحليب وفرينة الأطفال، الخميرة والطماطم المصبرة والبقول الجافة.

وأشار المدير العام للرقابة وقمع الغش أنه في السابق لم يتسنى ضبط المعطيات لمتابعة التموين بهذه المواد قائلا” الآن المنصة يتم ادخال فيها كل المعطيات لتحديد القدرات الإنتاجية لكل المتدخلين وتنظيم نطاق التوزيع وكل متدخل له سلسلة توزيع نعرفها عن طريق خريطة ميدانية “.

وأوضح ضيف الأولى أنه من أهداف هذه الخريطة هو ضمان متابعة دورية لمستويات تخزين المنتوجات على مستوى المخازن سواء التابعة للمجمعات العمومية أو قطاع الخاص مع تحديد مدة تغطيتها.

وأكد مزعاش أن هذه المنصة تضمن إعطاء وضعية دقيقة لمسار المنتوجات من المنتج إلى الموزع إلى تاجر التجزئة.