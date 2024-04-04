تجارة: 136 ألف تدخل عبر الأسواق والوحدات الانتاجية منذ بداية رمضان

كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، عن تسجيل 136 ألف تدخل منذ بداية رمضان بزيادة قدرها 13 بالمائة.

وأوضح مقراني خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أن “التدخلات المسجلة سمحت بتحرير 26944 مخالفة و25630 محضرا رسميا ضد المخالفين، إلى جانب حجز 237 طنا من مختلف المنتجات المخالفة للمعايير واقتراح غلق 899 محلا تجاريا”.

وأفاد المتحدث أن “شهر رمضان لهذه السنة شهد استقرارا من حيث أسعار كل المنتجات الفلاحية، نظرا لإقرار برنامج استباقي ومخطط وطني لتموين أزيد من 500 سوق جواري بمختلف المواد الغذائية، على أن يستمر طيلة أيام السنة”.

وتابع مقراني قائلا:”الهدف من سنة 2024 هو تنظيم السوق على المستوى الوطني، وإعادة استغلال أكبر عدد ممكن من الفضاءات التجارية الكبرى التي اًصبحت تلعب دورا من حيث ديمومة توفير المنتجات واستقرار الأسعار”.

وتطرق ضيف الصباح إلى ترقب خارطة وطنية لتوزيع كل المنتوجات الأساسية ما تمثل لوحة قيادة مركزية لتتبع مسار عملية التوزيع.