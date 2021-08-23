تجار الأسواق الكبرى يستغيثون بعد الغلق دون سابق إنذار

أكّد تضررهم من القرارات المفاجئة.. قبلي لـ"الشروق":

أكد ممثل اتحاد التجار الجزائريين، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة، سعيد قبلي، أن غلق الأسواق الكبرى كسوقي الحميز والجرف بباب الزوار، وغيرها من المساحات التجارية الكبرى في بعض الولايات، جاء دون سابق إنذار، ما كبد التجار خسائر لم ينتظروها. وقال قبلي إن التذبذب في الحركية التجارية والغلق بسبب فيروس كورونا من حين إلى آخر أدى إلى تغيير نشاطات التجارة وتركها نهائيا من طرف البعض.

وتوقع ممثل اتحاد التجار، قبلي، زوال الكثير من النشاطات التجارية في حال استمرار الحجر الصحي وتعليق البيع والشراء لدى بعض التجار، حيث يؤثر كل هذا مستقبلا على السوق ويفتح مجالا أكثر للتجارة الفوضوية، وللسماسرة والبزنسة، ويؤدي بأصحاب الحرفة إلى ترك مهنتهم لغير المحترفين.

ودعا قبلي إلى تعويض بعض التجار، أو تشجيعهم بطرق أخرى، وعدم الاستمرار في حالة الغلق.

للإشارة، فإنه مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المتحور “دلتا”، صدر قرار غلق أسواق مثل سوق دبي في باب الزوار، وسوق الحميز وكذا سوق الأجهزة الإلكترونية والهواتف ببلفور بالحراش وغيرها..

و. س