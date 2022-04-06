تجار الجملة مطالبون بتموين مطاعم الرحمة

في ظل تراجع التبرعات

في ظل تراجع التبرعات الموجهة للجمعيات الخيرية لفتح مطاعم الرحمة للفقراء وعابري السبيل والمتشردين، وذلك لأسباب تتعلق بندرة بعض المواد الغذائية، وارتفاع أسعارها، دعت الفدرالية الوطنية لتجار الجملة في المواد الغذائية، إلى ضرورة تكافل جميع المستثمرين والتجار، لحلّ أزمة الموارد الغذائية التي من شأنها عرقلة العمل الخيري سواء تعلق الأمر بقفة الفقراء أم مطاعم الرحمة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الفدرالية، سعيد قبلي في اتصال مع “الشروق”، إن تجار الجملة في المواد الغذائية عبر القطر الوطني مدعوون إلى تحمل مسؤولية تزويد مطاعم الرحمة بالمواد الاستهلاكية، أو الاتحاد في ما بينهم لفتح هذه المطاعم والإشراف عليها طيلة شهر الصيام.

وأكد قبلي، على ضرورة دخول تجار الجملة في المواد الغذائية وفي بعض المستلزمات والحاجيات الخاصة بموائد الإفطار في مطاعم الرحمة، على خط العمل الخيري، بالتعاون مع الفلاحين والمستثمرين، حيث لم تعد بعض الجمعيات الخيرية، قادرة حسب سعيد قبلي، على ضمان وجبات مطاعم الرحمة في ظل الغلاء وتراجع التبرعات.