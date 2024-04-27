تجار سوق عبّاشة بسطيف يكسرون أسعار الموز

تم عرضه للمواطنين بـ280 دج للكلغ

يساهم تجار وبتوصيات من الاتحاد العام للتجار والحرفيّين الجزائريين، في محاولة كسر ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، التي عرفت غلاء ملحوظا الآونة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، نظم المكتب الولائي لولاية سطيف، عملية بيع لفاكهة الموز بالسوق الشعبي عباشة، بحيث تمّ عرضها بسعر لا يتعدى 280 دج للكلغ، وهو ما جعل الإقبال على الشراء كبيرا من طرف المستهلكين، خاصة وأن الموز بلغ أسعارا قياسية منذ العشر الأواخر لرمضان بحيث بلغ عتبة 500 دج للكلغ، ما جعل وزارة التجارة تتدخل وتضرب بيد من الحديد مُحذّرة المستوردين وتجار الجملة والتجزئة.

وسبق للمكتب الولائي بولاية تيارت، عرض مادة البطاطا من تجار الجملة مباشرة نحو المستهلك، بسعر لا يتعدى 70 دج للكلغ، عندما عرفت الأخيرة ارتفاعا ملحوظا ناهز الـ150 دج للكلغ.

ومن جهته، ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين، خطوة مكتبه الولائي لسطيف، مُناشدا بقية الولايات للقيام بحملات من هذا النوع ولمختلف المنتجات الاستهلاكية، حماية للقدرة الشرائية للمواطن.