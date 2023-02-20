تجار في وهران يمونون مؤسسات عمومية بلحوم فاسدة

قاضي التحقيق يودع المتهمين رهن الحبس

كشفت لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة لبلدية وهران، عن وجود جريمة مكتملة المعالم، أبطالها مسيرو مستودع للحوم يتواجد بحي الخالدية، أثبتث التحقيقات التي قامت بها مصالح الشرطة العلمية، أنها كانت توجه لحوما فاسدة نحو مؤسسات عمومية، في وقت كان من الضروري التخلص منها في المفرغات العمومية، مما يؤدي إلى تعريض حياة أبرياء لخطر التسممات والهلاك.

وحسب رئيس اللجنة البلدية، فإن القضية الأولى التي حققت فيها مصالح الفرقة الاقتصادية للأمن الولائي، كانت على مستوى مخزن اللحوم بالخالدية، كانت تمول مؤسسة عمومية بلحوم فاسدة، قدرت ذات المصالح وزنها بـ1361 كلغ، تظهر عليها آثار العفن، تغير في اللون من الأحمر إلى السواد، وهو دليل على عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، والأغرب من كل ذلك ـ حسب نفس المتحدث ـ هو عدم صلاحيتها حتى للاستهلاك الحيواني، وفق ما أكدته تحاليل المخبر البيطري، ما يظهر مدى خطورة الوقائع.

وقد استدعى الأمر عرض المتهمين على وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، وقاضي التحقيق لنفس المحكمة، ويتعلق الأمر بـ04 متهمين في القضية، هم على التوالي مدير الوحدة، مسؤول التسويق، مسؤول المخزن وجزار بالمؤسسة، وجهت لهم تهم الإهمال المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، الغش في مواد خاصة بتغذية الإنسان مع العلم بأنها فاسدة، مع تعريض حياة الأشخاص للخطر، وهي المعطيات التي عجلت بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم قريبا.

أما القضية الثانية، فتخص اكتشاف غرفة تبريد سرية بحي الضاية، حين عثر على 900 كلغ من الدجاج الفاسد، وبعد التحقيق في القضية من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء، تم مثول 03 متهمين في القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت مع إجراءات المثول الفوري ضدهم عن تهم عرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك.