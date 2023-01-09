تجاوزات في تأمين السيّارات خلال الفترة الأخيرة

"لجنة الإشراف" تطالب المتعاملين باحترام البروتوكول

كشفت لجنة الإشراف على التأمينات عن تسجيل عدة تجاوزات في تأمين السيارات خلال الفترة الأخيرة، وطالبت شركات التأمين بوضع حدّ لها، وتطبيق ما ينصّ عليه البروتوكول متعدّد الأطراف، والذي وقّع عليه جميع المتعاملين.

وتؤكد مراسلة موجّهة من لجنة الإشراف على التأمينات، موقّعة من طرف رئيسها ع. بلوزداد، بتاريخ 5 جانفي الجاري، إلى رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، تحمل ترقيم 001، تحت عنوان: “تجاوزات البروتوكول المتعدّد في مجال تأمين السيّارات”، أنه “تم إبلاغ هيئتنا بتجاوزات في تطبيق البروتوكول متعدّد الأطراف في مجال تأمين السيّارات”.

وتضيف المراسلة: “ولأن هذا البروتوكول تم التوقيع عليه من طرف جميع شركات التأمين الممارسة لنشاط تأمين السيّارات، والموافقة عليه من طرف سلطة الإشراف على التأمينات ووجود هيئة يقظة على مستوى اتحاد التأمين مكلفة بمراقبة حالات عدم احترام الإجراءات، وفقا لما تنص عليه المادة من 9 إلى 13 من نص البروتوكول، والتي تتضمن تدخّل اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في حال أي تجاوزات، مع وجود أدلة تثبت تعدّي منصوص البروتوكول وتسجيل إخطارات التظلّم، والمادة المحدّدة لآجال الرد على التظلّمات، كان لا بد من تدخل لجنة الإشراف على التأمينات”.

وبناء على ذلك، ونظرا لثبوت تجاوزات ـ يضيف نص المراسلة ـ سيتم إعادة تفعيل اللجنة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها وعقد اجتماعات دورية، للفصل في مدى التزام شركات التأمين باحترام ما ينص عليه هذا البروتوكول، مع العلم أن كل التجاوزات أو عدم احترام النقاط سابقة الذكر يجب إبلاغ بها لجنة الإشراف على التأمينات، لاتخاذ الإجراءات التأديبية التي تترتّب عن ذلك.

وأضافت المراسلة أن تطبيق البروتوكول سيسمح بتحقيق نتائج تقنية أحسن لفرع تأمين السيارات وضمان عودة سريعة لاستقرار هذا الفرع، حيث ختم رئيس لجنة الإشراف على التأمينات المراسلة “وبناء على ذلك أطالبكم أنتم شركات التأمين باحترام ما ينص عليه هذا البروتوكول”.