تجاوزات للبروتوكول الصحي في احتفالات تتويج “الخضر” بكأس العرب

من دون كمامات ولا تباعد اجتماعي لعدة ساعات

تواصلت إلى غاية الاثنين، العديد من الاحتفالات التي تحوّلت إلى ولائم غذاء وعشاء لجمع الأهل والأصدقاء احتفالا بتتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس العرب، فبعد الليلة البيضاء، التي تواصل فيها الاحتفال إلى غاية صبيحة الأحد، أصرّ العديد من المواطنين على إقامة ولائم كبرى، كانت عبارة عن اجتماع من حول أطباق تقليدية محلية أو شواء في البيوت وفي بعض المطاعم.

لكن ما يثير المخاوف هو تزامن هذه الحفلات والاحتفالات الصاخبة مع اقتراب رقم الإصابات اليومية التي تتفضل بها وزارة الصحة من الثلاث مئة إصابة يوميا مع الموجة الرابعة وظهور المتحور الجديد الأكثر انتشارا، وعزوف المواطنين عن البروتوكولات الصحية المقترحة خاصة في زمن الفرحة بفوز الخضر باللقب العربي وتواصل اللا اهتمام بالتلقيح.

فكل المشاهد المتزامنة مع الفرحة، التي قدمتها مختلف الفضائيات الجزائرية كانت تبين بوضوح اندثار التباعد الاجتماعي وانقراض الكمامات من يوميات الجزائريين، بل إن التحام الأمواج البشرية ببعضها البعض كان يوحي بأن كورونا صارت من الماضي، خاصة أن الاحتفالات بدأت من الفوز على منتخب المغرب في الدور ربع النهائي، وتواصلت بعد الفوز على قطر وبلغت الذروة في سهرة السبت الأخير بعد الفوز على تونس.

وحتى الولايات التي شهدت ارتفاعا في أرقام كورونا في الأسابيع الأخيرة مثل وهران وجيجل لم تستثنها فوضى الاحتفالات الصاخبة وهو ما يبعث على الخوف من أن تقدم الأيام القادمة أرقاما قياسية في عدد الإصابات.

يحدث هذا في الوقت الذي قررت العديد من الدول الأوروبية إجراء مباريات الكرة من دون جمهور، منذ بداية شهر ديسمبر الحالي، وهناك من تفكر في توقيف الدوري العام مثل إنجلترا بعد تأجيل 80 بالمائة من مباريات نهاية الأسبوع، كما أن أرقام كورونا فيها في ارتفاع قياسي، حيث تم تسجيل يوم الأحد أكثر من 82 حالة في إنجلترا وقرابة 50 ألف حالة في فرنسا وأكثر من 66 ألف حالة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع احتفاظ بلدان الجوار بأرقام متدنية مثل تونس 178 والمغرب 186 حالة وهذا في إحصائيات أول أمس الأحد.

وقد عجزت كل النداءات الفايسبوكية وبعضها تم إطلاقها من أطباء عن تقديم النصائح المطلوبة في احتفالات سهرة السبت، أمام الزحف الشعبي نحو الشوارع التي عاشت أفراحا لا تنسى بمجرد أن انتزع لاعبي الخضر اللقب العربي.