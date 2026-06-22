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الجزائر

تجاوزت قيمة المحجوزات 15 مليار سنتيم.. الإطاحة بشبكة تهريب في قسنطينة (فيديو)

الشروق أونلاين
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تجاوزت قيمة المحجوزات 15 مليار سنتيم.. الإطاحة بشبكة تهريب في قسنطينة (فيديو)
شرطة قسنطينة (شبكات)
لقطة شاشة.

نجحت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق قسنطينة (SRLCO) في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 05 أشخاص مختصة في مجال التهريب والتقليد وتنشط عبر الشريط الحدودي الشرقي للوطن.

ووفقا لما أفادت به شرطة قسنطينة اليوم الإثنين 22 جوان، مكنت العملية من ضبطت أزيد من 02 مليون و555 ألف وحدة من الألعاب النارية، وما يزيد عن 482 ألف وحدة من مواد تبغية، من بينها مواد مقلدة، ولواحقها، أين قُدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بأزيد من 15 مليار و400 مليون سنتيم.

وأشارت إلى ان التحقيق المنجز بين أن المعاملات التجارية غير المشروعة تسببت في إلحاق ضرر مالي للخزينة العمومية قدره قرابة 18 مليار سنتيم.

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