تجاوزت قيمة المحجوزات 16 مليار سنتيم: إحباط محاولة تهريب معادن نفيسة في غليزان

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغليزان من إحباط عملية تهريب كميات معتبرة من المعادن النفيسة تتجاوز قيمتها الإجمالية 16 مليار سنتيم.

ووفقا لما أفادت به مصالح الدرك اليوم الإثنين، 29 سبتمبر، تمثلت المحجوزات في 8 كيلوغرام من الذهب، 10 كيلوغرام من الفضة ومبلغ مالي يفوق 400 مليون سنتين إضافة إلى مبالغ مالية من مختلف العمولات الأجنبية، كما تم حجز سيارة سياحية مستعملة في العملية. وقدرت القيمة المالية للمحجوزات بأكثر من 16 مليار سنتيم.

وحسب ذات المصدر، تعود حيثيات القضية إلى توقيف أفراد فصيل تأمين الطريق السيار شرق-غرب، لسيارة سياحية على متنها شخصان على مستوى السد الثابت بوادي رهيو.

لتمكن عملية المراقبة والتفتيش الدقيق للسيارة، من العثور على كمية من الذهب يقدر وزنها بخمسة كيلوغرام ومبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم.