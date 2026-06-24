“تجاوزنا ضغط الأردن وموقعة النمسا تتطلب تشكيلة قادرة على رفع التحدي”

حليم بن مبروك يستحضر ذكريات 1986 ويؤكد:

دخل الدولي الجزائري السابق، حليم بن مبروك، على خط تحليل المسار المونديالي لـ”الخضر” في نهائيات كأس العالم 2026، مستحضراً خبرته الطويلة لتقديم قراءة فنية ونقاط توجيهية للمجموعة قبل المباراة الحاسمة والأخيرة أمام منتخب النمسا فجر الأحد القادم.

وعاد نجم خط وسط “الخضر” في مونديال المكسيك 1986 بالذاكرة إلى الوراء ليقارن بين الأجيال؛ حيث انتقد بوضوح المقاربة التكتيكية المعتمدة في اللقاء الافتتاحي الذي خسره المنتخب بثلاثية نظيفة قائلاً: “في اللقاء الأول أمام الأرجنتين كنا خارج الإطار تماماً ولم نلعب جيداً؛ لقد تركنا الأسطورة ليونيل ميسي يتحرك ويفعل ما يريد فوق أرضية الميدان، وكان من الأجدر على الطاقم الفني فرض رقابة لصيقة عليه للحد من خطورته”. واستطرد بن مبروك مستدلاً بلقاء سنة 1986 أمام المنتخب البرازيلي: “في سنة 1986 واجهنا منتخب البرازيل العتيد وقدمنا أمامه مباراة كبيرة تكتيكياً وبدنياً، ولم ننهزم سوى بنتيجة (1-0) بسبب خطأ دفاعي معزول، وهو الانضباط الذي غاب عنا في مواجهة رفقاء ميسي”.

أما بخصوص الاستفاقة الأخيرة أمام الأردن (1-2)، فقد اعتبر بن مبروك أن الفوز كان بمثابة طوق النجاة للاعبين، مشيراً إلى أن النتيجة هي الأهم في مثل هذه المواعيد الكبرى: “أمام الأردن، ورغم الضغط النفسي والإعلامي الرهيب الذي فُرض على اللاعبين في الأيام الماضية، نجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية بعثت السباق. الأهم الآن هو أن اللاعبين تحرروا تماماً من تلك القيود والضغوطات، وعليهم تأكيد هذه الاستفاقة في اللقاء القادم أمام النمسا”.

وفي نظر لاعب ليون السابق، فإن مواجهة النمسا ستكون معقدة وتتطلب خيارات بشرية صارمة من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لتغطية النقائص، خاصة على مستوى خط وسط الميدان الذي اعتبره المتابعون النقطة السوداء. وقال في هذا الصدد: “النمسا منتخب أوروبي قوي يلعب كرة قدم حديثة وجيدة؛ ومن أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسمح لنا بالعبور، يتعين على المدرب إشراك تشكيلة متوازنة وبإمكانها رفع التحدي بدنياً وتكتيكياً طوال الدقائق التسعين”.

وفي ختام تصريحاته، وجّه حليم بن مبروك رسالة تحفيزية مباشرة إلى رفقاء القائد رياض محرز، داعياً إياهم إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه: “رسالتي إلى اللاعبين واضحة: عليكم أن تلعبوا بكل حرارة من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل وإسعاد الجماهير الجزائرية التي تتابعكم بشغف. أتمنى مخلصاً لهذا الجيل الحالي أن يكتب تاريخاً جديداً للكرة الجزائرية ويتجاوز في طموحه السقف الذي رُسم سابقاً”.

تأتي هذه التصريحات لتتقاطع مع الأجواء الإيجابية داخل معسكر “الخضر” بمدينة “لورنس” الأمريكية؛ حيث يسعى رفقاء بن سبعيني المتواجد في التشكيلة المثالية لـ”FotMob” إلى استغلال الدعم الجماهيري المحلي وهتافات “روك شالك، جزائر” لتحويل قراءة بن مبروك الفنية إلى واقع ملموس يضمن مقعداً في الدور ثمن النهائي.