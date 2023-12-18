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تجدد القصف الصهيوني لقرى وبلدات جنوب لبنان

الشروق أونلاين
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تجدد القصف الصهيوني لقرى وبلدات جنوب لبنان
فرانس برس
رتل من دبابات ميركافا تم تجميعه جنوب لبنان، 8 أكتوبر 2023.

جددت قوات الإحتلال الصهيوني غاراتها الجوية وقصفها المدفعي، اليوم الإثنين 18 ديسمبر، على قرى وبلدات جنوب لبنان.

فشنت قوات الإحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا على عشرات القرى والبلدات الواقعة جنوب لبنان، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

أما صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، فقد كشفت اليوم، أن جيش الإحتلال يخطط لغزو جنوب لبنان مما يهدد بحصول تصعيد في المنطقة.

ووفق ما نقلته “ذي تايمز” فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأكثر توترا من فتح جبهة جديدة في جنوب لبنان، خصوصا مع معاناة قوات الإحتلال أمام المقاومة في غزة. في حين يريد وزير الأمن في حكومة نتانياهو، يوآف غالانت أن يسحب “حزب الله” قواته نحو شمال الليطاني، وسبق وأن هدد بأن الكيان سيجبره على ذلك في حالة الرفض.

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