تجديد أسطول الجوية الجزائرية.. الكشف عن موعد استلام أول طائرة

تستعد شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم 12 نوفمبر المقبل، لاستلام أول طائرة تم اقتناؤها في إطار برنامج تجديد وتوسيع أسطولها الجوي.

وفي تصريح للصحافة على هامش حفل إطلاق الرحلة الافتتاحية لخط الجزائر-نجامينا، أكد الرئيس المدير العام للشركة، حمزة بن حمودة، أن طائرة إيرباص “A330-900″، ستحط بمطار الجزائر يوم 12 نوفمبر القادم، وهو ما سيعطي إشارة انطلاق تنفيذ برنامج التجديد الذي يهدف إلى اقتناء 18 طائرة جديدة.

وفي ذات السياق، قال بن حمودة إن ثلاث طائرات أخرى من نفس الطراز ستُعزز الأسطول قبل نهاية 2025، مشيرا إلى أن سنة 2026 ستشهد استلام دفعات جديدة من الطائرات نفسها.

بالموازاة مع ذلك، كشف المدير العام للجوية عن الشروع في تسليم طائرات “ATR 72-600″ المخصصة للشركة الفرعية الجديدة “الخطوط الجوية الداخلية” (Domestic Airlines) التي أنشئت لتعزيز الشبكة الداخلية.

وانطلاقا من سنة 2027، ستشرع الخطوط الجوية الجزائرية أيضا باستلام طائراتها من طراز “Boeing 737 Max-9” في حين توجد طلبات أخرى قيد الدراسة بهدف “تسريع زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير الشبكة” يضيف المتحدث ذاته.

وفيما يتعلق بتطوير الشبكة، أوضح المسؤول أن الشركة بصدد توسيع مجال رحلاتها لتشمل عدة وجهات إفريقية تماشيا مع السياسة الوطنية لتعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في القارة.

وفي نفس السياق، أعلن بن حمودة قائلا “نعتزم بشكل عام مضاعفة عدد الوجهات الإفريقية التي تغطيها الخطوط الجوية الجزائرية قبل سنة 2028 لتصل إلى حوالي عشرين وجهة” مشيرا إلى مشاريع افتتاح خطي ليبرفيل ولواندا.

وعلى المستوى الدولي، سيتم إطلاق خطوط جديدة في الأسابيع المقبلة، ويتعلق الأمر بخط روتردام (هولندا) بوتيرة رحلتين أسبوعيا وقوانغتشو (الصين) برحلة واحدة أسبوعيا.

كما تتضمن خطة تطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعزيز الخطوط نحو بكين والدوحة ومصر وتركيا، بالإضافة الى مشاريع موسمية نحو جنوب شرق آسيا التي هي قيد الدراسة للصيف المقبل، فضلا عن توسيع الشبكة نحو كندا مع توسيع محتمل للرحلات إلى ما وراء مونتريال. يقوم المتحدث ذاته.

للتذكير، أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، سنة 2023، برنامجا لتجديد أسطولها من خلال اقتناء ثماني طائرات من طراز Boeing 737″ MAX-9″ وثماني طائرات أخرى من طراز “Airbus A330-900″، قبل أن تزيد مؤخرا طلبيتها إلى عشر طائرات من العلامة الأوروبية.

كما يتعلق الأمر أيضا بطلبية أخرى لاقتناء 16 طائرة من طراز “ATR 72-600” في سنة 2025، من أجل تعزيز الشبكة الداخلية.