تجديد الثقة في بشير زعيو الأمين العام لفدرالية عمال الري

توج المؤتمر التجديدي الثاني لفدرالية عمال قطاع الري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بتزكية الأمين العام المنتهية عهدته بشير زعيو على رأس هذا الهيكل النقابي الذي يمثل أكثر من 130 ألف عامل.

وحسب ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل، فإن أشغال المؤتمر الذي جرى الثلاثاء بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، شهد حضور كل من وزير الري لوناس بوزقزة، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمر تاقجوت، إضافة إلى 14 مدير عام شركات عمومية تابعة لقطاع الري، فضلا عن مسؤولي هيئات عمومية للقطاع.

وحظي الأمين العام المنتهية عهدته، بشير زعيو، وفق مصادرنا، بتزكية كاملة من أعضاء المؤتمر الذين قارب عددهم 250 مندوب، في غياب أي مترشح لمنصب الأمين العام، وفق ما وقفت عليه “الشروق”، صبيحة عقد المؤتمر بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، حيث نادى الحضور باسمه كأمين عام، عند دخول الوفد الرسمي وعندما تناول الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت الكلمة.

وبعد تزكية الأمين العام، جرى انتخاب أعضاء المكتب الوطني وعددهم سبعة، وهم إضافة إلى الأمين العام بشير زعيو، بوزيد نصر الدين كمسؤول التنظيم، وألماس عبد الحميد مكلفا بالمالية والإدارة، وبهناس ناجي الذي عُهد إليه ملف المنازعات، ومحيز خالد الذي سيتولى التكوين والإعلام والرقمنة، وخليفة أحمد الذي سيتابع بدوره ملف الشؤون الاجتماعية.

وعقب ذلك، جرى تشكيل اللجنة التنفيذية الوطنية الذي ضمت 801 عضو، وفق مصادر “الشروق”، وضمت ممثلين عن كافة شركات ومؤسسات القطاع وأيضا جرى أخذ التمثيل الجغرافي بعين الاعتبار سواء من الشرق والغرب والشمال والجنوب.

ويتضمن برنامج القيادة الجديدة للفدرالية الوطنية لعمال الري، الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في قطاع يضم أكثر من 130 ألف عامل، فضلا عن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال، إضافة إلى عمل مستقبلي لتقديم طلب لإعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية لشركات ومؤسسات القطاع.