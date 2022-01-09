تجديد الثقة في محرز

جدّد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي الثقة في لاعبه رياض محرز، ومنحه شارة قائد “محاربي الصحراء” في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وكان جمال بلماضي قد فعل بِالمثل مع رياض محرز في نسخة مصر 2019، التي انتهت بِإحراز المنتخب الوطني الجزائري اللقب القاري.

وسيستمرّ جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أيضا، في ارتداء القميص رقم “7” للمنتخب الوطني الجزائري.

ويملك رياض محرز (30 سنة) من المقوّمات ما يجعله جديرا بِحمل شارة القائد، مثل مستواه العالمي، وخبرته بِالمنافسات الدولية الكبيرة، وهدوءه. ولو أن المعايير تبقى نسبية ومتعدّدة، ذلك أن لكلّ ناخب وطني أم مدرب على مستوى الأندية، فلسفته في انتقاء القائد المعيّن من لاعبيه.

وفي كأس أمم إفريقيا 2017 بِالغابون، أسند الناخب الوطني جورج ليكنس المهمّة إلى المدافع عيسى ماندي. وفي طبعة 2015 بِغينيا الاستوائية، حمل شارة القائد لاعب الخط الخلفي مجيد بوقرة، وناب عنه زميله المدافع رفيق حليش في مباراة الجولة الأولى، وحينها كان يُدرّب “الخضر” التقني كريستيان غوركوف. وفي استحقاق جنوب إفريقيا 2013، تكفّل بِهذا النوع من المسؤوليات متوسط الميدان مهدي لحسن، تحت إشراف الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش. وفي دورة أنغولا 2010، انتقى المسؤول الفني الأوّل رابح سعدان المدافع عنتر يحي، ومنحه شارة القائد.