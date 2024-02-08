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رياضة

تجديد عقد مدرّب منتخب موريتانيا

الشروق الرياضي
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تجديد عقد مدرّب منتخب موريتانيا
ح.م
التقني أمير عبدو.

أعلن اتحاد موريتانيا لِكرة القدم مساء الخميس، عن تجديد عقد النّاخب الوطني أمير عبدو.

وبات عقد التقني أمير عبدو ينقضي في عام 2026، بعدما استهلّ مهامه في الجهاز الفني لِمنتخب “المرابطين” شهر مارس من عام 2022، بِعقد تنتهي فترته بِإسدال ستار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وحاول بعضهم في السّاحة الكروية الجزائرية خلال الأيّام القليلة الماضية، ترويج اسمه كخليفة لِجمال بلماضي على رأس العارضة الفنية لـ “الخضر”، مثلما تردّد صداه في بيت منتخب غانا وفرق أُخرى من القارّة السّمراء. قبل أن يُسارع الموريتانيون إلى تمديد عقده.

ويبلغ التقني أمير عبدو من العمر 51 سنة، وهو مدرّب ينتمي إلى جزر القمر، كما يملك الجنسية الفرنسية البلد الأوروبي حيث أبصر النّور.

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