تجديد نقابة “بريد الجزائر” شهر مارس المقبل

بعد 5 سنوات من تجميدها

أنهت المركزية النقابية عملية اختيار مندوبي عمال بريد الجزائر عبر الولايات، تحضيرا لمؤتمر تجديد نقابة المؤسسة المنتظر بداية شهر مارس المقبل، بعد تجميد نشاطها قبل 5 سنوات، في حين تقرر إقامة الاحتفالات الرسمية بذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ولاية تيزي وزو.

وأفادت مصادر قيادية بالمركزية النقابية لـ”الشروق” بأنه تم الانتهاء من اختيار نحو 100 مندوب على مستوي جل الولايات، مشيرة إلى أن ولاية الجزائر فقط لم تنته بعد من عمليّة اختيار مندوبيها المقدر عددهم بـ26 مندوبا بسبب انتهاء عهدة بعض الفروع النقابية.

واعترف المصدر بصعوبة مهمة تجديد نقابة بريد الجزائر واختيار المندوبين خصوصا بالنظر للتراكمات التي شهدها القطاع منذ سنوات في غياب نقابة المؤسسة.

ومن المنتظر أن يتم عقد الندوة التجديدية لنقابة بريد الجزائر بحلول شهر مارس المقبل، وفق المصدر ذاته، وستشرع في أداء مهامها بحلول شهر رمضان، خصوصا أن عدة ملفات وقضايا ما زالت عالقة في مؤسسة بريد الجزائر التي تتميز بطابع جد حساس، على غرار مطالب تعديل دوام العمل يوم السبت ومنحة المردودية الفردية والجماعية والترقيات وملفات أخرى.

كما سيتم عقد الندوات التجديدية لنقابات عدة بنوك عمومية كبرى خلال شهر مارس المقبل وفق نفس المصادر.