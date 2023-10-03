تجربة بوقرة مع منتخب المحلّيين انتهت

أعلن التقني مجيد بوقرة، الثلاثاء، عن ترك تدريب المنتخب الوطني المحلّي، وخوض تجربة جديدة في هذا المجال.

ودرّب التقني مجيد بوقرة محلّيي “الخضر”، ما بين صيف 2020 وفيفري الماضي.

وقال اتحاد الكرة الجزائري إنّه وافق على القرار الذي اتّخذه بوقرة، مُثمّنا العمل الذي قام به على مستوى العارضة الفنية لِمنتخب المحلّيين، ومُتمنّيا له التوفيق في المهام الجديدة التي تنتظره، رفقة زملائه المساعدَين جمال مصباح وكريم مطمور ومدرب الحرّاس محمد بن حمو.

وترك مجيد بوقرة (40 سنة) بصمة قوية في سجّل المنتخب الوطني المحلّي، حيث قاده إلى إحراز كأس العرب 2021، وتنشيط نهائي “شان” 2023.

وتوّجه بوقرة بِخطاب إلى الشارع الرياضي الجزائري، شاكرا “الفاف” وزملائه في الجهاز الفني وبقية الأطقم ولاعبيه والجمهور عامّة.

وصف بوقرة عمله مع منتخب المحلّيين بِالدرس المفيد والقيّم، في مشوراه التدريبي الفتّي.

وفسّر بوقرة قرار الرّحيل وخوض تحدّ جديد بِفترة الفراغ، بعد إعلان “الكاف” مُؤخّرا عن تأجيل تصفيات “شان” 2024، إلى غير موعد غير مضبوط.

والتزم بوقرة بِأنه سيبقى مناصرا وفيّا لِكلّ المنتخبات الوطنية، مُعربا عن أمله في أن تحصد المزيد من التتويجات.

هذا وتردّد في الوسط الصّحفي القطري أن بوقرة سيُدرب النادي المحلّي المرخية.