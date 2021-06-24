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رياضة

تجربة تدريب أخرى خارج الوطن للتقني ماضوي

علي بهلولي
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تجربة تدريب أخرى خارج الوطن للتقني ماضوي
خير الدين ماضوي (في الوسط)

أعلنت إدارة نادي القادسية الكويتي، الخميس، عن انتداب التقني الجزائري خير الدين ماضوي، لِتدريب فريقها الكروي.

ولم تُقدّم إدارة نادي القادسية الكويتي تفاصيل الصفقة، على غرار مدّة العقد.

وسيخلف خير الدين ماضوي المدرب الإسباني بابلو فرانكو (41 سنة)، الذي أشرف على فريق القادسية الكويتي منذ صيف 2019.

وكان التقني ماضوي (44 سنة) يُدرّب فريق مولودية وهران، قبل أن يترك منصبه في الأيّام القليلة الماضية.

وفضلا عن العمل محليا، يملك ماضوي تجربة التدريب خارج الوطن، حيث سبق له أن أشرف على فرق الوحدة السعودي والنجم الساحلي التونسي والإسماعيلي المصري. كما حاز مع وفاق سطيف كأس رابطة أبطال إفريقيا عام 2014، وكأس الإفريقية الممتازة في العام الموالي، ولقبَي بطولة وطنية عامَي 2015 و2017، وتتويجات أخرى.

وبِشأن نادي القادسية، فقد حصد 17 لقب بطولة كويتية، و16 كأسا محلية، وتتويجات أخرى يُزيّن بها رفوف خزانته.

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