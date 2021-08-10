تجربة جديد لعزي في الدرجة الثانية القطرية

نادي المرخية يقدم مدافعه الجزائري

التحق المدافع الجزائري، أيوب عزي، لاعب مولودية الجزائر سابقا، بصفوف نادي المرخية، الناشط في بطولة الدرجة الثانية القطرية.

وأعلن الثلاثاء نادي المرخية عبر موقعه الإلكتروني عن تعاقده مع أيوب عزي لموسمين، ليعزز بذلك خط دفاعه بلاعب ذي خبرة لا بأس بها في الملاعب القطرية، بعدما خاض تجربتين سابقتين مع أندية الدرجة الأولى القطرية في أم صلال والعربي، وسيلعب عزي الموسم القادم مع مواطنيه في نادي المرخية، كل من المهاجمين يوغرطة حمرون الذي انتقل حديثا إليه قادما من البطولة التركية، وكذا سيدي علي لكروم هداف شباب بلوزداد. هذا الأخير انضم إلى نادي المرخية في الميركاتو الشتوي الموسم الماضي، وقدم معه مشوارا مقبولا بحيث تمكن من البروز من خلال تسجيل الأهداف وصناعتها بفضل تمريرات حاسمة، كما تألق بشكل لافت في كأس الاتحاد القطري التي وصل إليها في المباراة النهائية أمام نادي السيلية.

للإشارة، فإن البطولة القطرية أصبحت تستقطب اللاعبين الجزائريين الذين يتواجدون في أندية الدرجة الأولى والثانية، ومع أهم الأندية في السد والريان وقطر وغيرها من الفرق، وأبرز النجوم الذين ينشطون هناك أبطال إفريقيا يوسف بلايلي وبغداد بونجاح وسفيان هني وياسين براهيمي.