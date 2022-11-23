تجربة سوناطراك لنقل المحروقات عبر الأنابيب.. “مطلوبة” في الأرجنتين

ترغب الأرجنتين في الاستفادة من تجربة سوناطراك الجزائرية، في مجال نقل المحروقات عبر الأنابيب. حسب ما عبّر عنه وكيل الوزارة الأرجنتيني للعلاقات الاقتصادية في لقاء مع وزير الطاقة.

وقد استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأربعاء، المسؤول الأرجنتيني راميرو أوردوكي، بحضور سفيره لدى الجزائر.

واستعرض الطرفان، حسب بيان للوزارة، حالة علاقات التعاون بين الجزائر والأرجنتين، في مجال الطاقة والمناجم، وآفاق تعزيزها.

كما أعرب الجانبان بالمناسبة، عن “اهتمامهما بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجال المحروقات، والطاقات الجديدة والمتجددة، والطاقة النووية”.

وفيما أعرب أوردوكي عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الجزائرية في نقل المحروقات عبر الأنابيب، أكد عرقاب تطلعه “لمشاركة شركات التعدين الأرجنتينية في تطوير مشاريع منجمية جديدة بالجزائر”.