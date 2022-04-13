تجربة “عاشور العاشر” تدفع التلفزيون إلى خيار الإنتاج الداخلي

تحفظ على سلسلة "إسعاف كم" تحسبا لردة فعل عمال الصحة

اختار التلفزيون الجزائري هذه السنة دخول السباق الرمضاني من بوابة الإنتاج الداخلي، حيث تكفلت المؤسسة بتمويل أعمالها بنفسها دون اللجوء إلى خيار الشراء من المنتجين الخواص وهذا بعد تجارب سابقة.

واعتبر متابعون من محيط التلفزيون أن تجربة مسلسل “عاشور العاشر” العام الماضي هي التي دفعت التلفزيون العمومي إلى اتخاذ خيار الإنتاج الداخلي بتمويل أعماله عن طريق الإمكانيات الخاصة للمؤسسة.

واعتبر مصدرنا أن تجربة عاشور العاشر التي كلفت التلفزيون قرابة 55 مليارا وما تبعها من جدل عن حذف بعض المشاهد وغياب النجم الأول صالح أوقروت، الأمر الذي قلل من نجاح العمل كانت هذه التجربة حسب مصادرنا كافية لتتخذ إدارة التلفزيون قرارا بمنح الأسبقية للإنتاج الداخلي والامتناع عن شراء الإنتاجات من الخواص.

ونبّه مصدر الشروق إلى أن هذه العملية جنّبت التلفزيون صرف ميزانية ضخمة وفي المقابل حافظ على طابعه كقناة عائلية وتقديم إنتاج في إطار قيم العائلة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر الشروق أن تحفظ التلفزيون عن بث السلسلة الكوميدية “إسعاف كوم” لمهدي تسابست يأتي من منطلق التحسب لرد فعل عمل قطاع الصحة خاصة وأن هذا القطاع خرج منهك من “حرب” شرسة مع وباء كورونا والتي فقد فيها القطاع عدة شهداء ولا يحتمل أي نقاش وتجاذب، حيث تقدم سلسلة “إسعاف كم” بعض الظواهر السلبية في قطاع الصحة في قالب كوميدي هزلي.