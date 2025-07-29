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الجزائر

تجربة نموذجية في مجال تثمين الطحالب البحرية بهذا الشاطئ في العاصمة

محمد فاسي
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تجربة نموذجية في مجال تثمين الطحالب البحرية بهذا الشاطئ في العاصمة
وزارة البيئة وجودة الحياة
شاطئ "ليدان" ببلدية بولوغين في الجزائر العاصمة

وقفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، صباح اليوم الثلاثاء، على تجربة نموذجية في مجال تثمين الطحالب البحرية بشاطئ “ليدان” ببلدية بولوغين بالجزائر العاصمة، والتي تندرج ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري في إطار الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ من الطحالب البحرية.

وتهدف هذه المبادرة البيئية إلى تحويل الطحالب البحرية إلى موارد ذات قيمة مضافة يمكن استغلالها في مجالات متعددة، مما يعزز من فرص الابتكار المحلي والاستثمار في معالجة النفايات البحرية، ويجعل من حماية البيئة رافعة للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة ميدانية تقوم بها الوزيرة في العاصمة، دعماً لحملة تنظيف الشواطئ، حيث كانت محطتها الأولى بمقر ولاية الجزائر، أين استقبلها والي الولاية عبد النور رابحي، رفقة أعضاء من البرلمان بغرفتيه وممثلين عن اللجنة الأمنية.

وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرة تدخل ضمن جهود تعزيز التنسيق الميداني بين القطاعات المعنية لحماية الشريط الساحلي، وتحسين جودة الفضاءات البحرية، بما يخدم راحة المواطنين ويُعزز الوعي البيئي في المجتمع.

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