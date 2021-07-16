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تجسس إلكتروني.. المغرب والكيان الصهيوني يوقعان اتفاقية

الشروق أونلاين
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تجسس إلكتروني.. المغرب والكيان الصهيوني يوقعان اتفاقية

وقعّت المديرية الوطنية للأمن السيبراني التابعة للكيان الصهيوني، الخميس، اتفاقية تعاون مع المغرب، هي الأولى من نوعها بين البلدين في مجال التجسس الإلكتروني.

وبحسب موقع “آي 24 نيوز” العبري، فإن الاتفاقية الجديدة تشمل التعاون العملي والبحث والتطوير وتبادل المعلومات والمعرفة.

وتم توقيع الاتفاقية حسب الموقع العبري في الرباط، وبحضور المدير العام لمديرية الإنترنت للكيان يغال أونا، ونظيره المغربي الجنرال المصطفى ربيع، ووزير الدفاع المغربي عبد اللطيف الوديي.

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