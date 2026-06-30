تجلّيات الاستثنائية في الثورة الجزائرية بين الرمزية والتحدي

لم يكن استقلال الجزائر حدثا عاديا عابرا في التاريخ الثوري السياسي المعاصر، كما لم تكن عظمة الثورة الجزائرية محل إجماع المؤرخين والباحثين فحسب، بل استأثرت أيضًا باهتمام كبار الأدباء والمفكرين العالميين، الذين رأوا فيها تجربةً تحرريةً فريدة تجاوزت حدودها الوطنية لتصبح حدثًا إنسانيًا عالميًا.

وفي هذا السياق، أكد الشاعر والمفكر السوري أدونيس، خلال الحوار الفكري الذي نظمته منصة “نوفال فيليا” الجزائرية في 18 نوفمبر 2020، أن «الثورة الجزائرية هي الثورة العربية الوحيدة التي تنطبق عليها شروط الثورة»، لأنها لم تكن مجرد انتفاضة مسلحة، بل مشروعًا حضاريًا متكاملًا قام على الإرادة الجماعية، وأنتج مدًا تحرريًا تجاوز حدود الجزائر ليؤثر في العالم العربي وإفريقيا وحركات التحرر العالمية. وتكتسب هذه الشهادة قيمتها من صدورها عن أحد أبرز رموز الفكر والأدب العربي المعاصر، بما يؤكد أن الثورة الجزائرية لم تكن حدثًا عسكريًا فحسب، بل تجربة تاريخية أعادت تعريف معنى الثورة، ورسخت نموذجًا استثنائيًا في بناء الدولة الوطنية، وقد كرر المفكر أدونيس هذه التصريحات في مناسبات إعلامية عديدة في أشارة إلى عظمة الثورة.

من ناحية ثانية لا يُمثل الخامس من جويلية 1962 مجرد تاريخ لاستعادة الاستقلال، بل يجسد لحظةً تاريخية وجيوسياسية استعادت فيها الجزائر سيادتها الكاملة، منهيةً 132 سنة من الاستعمار الاستيطاني الفرنسي (1830–1962)، الذي لم يكن احتلالًا عسكريًا عابرًا، بل مشروعًا استعماريًا شاملاً استهدف الأرض والإنسان والهوية والذاكرة. وقد منح تزامن الاستقلال مع تاريخ 5 جويلية 1830، يوم بداية الاحتلال، هذا الحدث دلالة رمزية بالغة، إذ تحوّل اليوم الذي دشّن الاستعمار الفرنسي إلى اليوم الذي أعلن انهياره، في مشهد تاريخي جسّد انتصار الإرادة الوطنية على أحد أكثر المشاريع الاستعمارية عنفًا في العصر الحديث. وهي إشارة رمزية في كون البوابة التي دخلها منها المستعمر الغاشم هي ذاتها التي خرج منها مذؤوما مدحورا.

وتُعد الثورة الجزائرية (1954–1962) واحدة من أعظم ثورات التحرر في القرن العشرين، لأنها لم تكتف بتحرير الوطن، بل أعادت صياغة مفهوم التحرر الوطني من خلال الجمع بين الكفاح المسلح (Lutte armée)، والقيادة السياسية (Leadership politique)، والدبلوماسية الثورية (Diplomatie révolutionnaire)، والتعبئة الشعبية (Mobilisation populaire). ورغم اندلاعها في سياق الحرب الباردة وموجة تصفية الاستعمار متجاوزة حدودها الوطنية لتصبح قضية دولية أسهمت في تكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأثبتت أن إرادة الشعوب قادرة على تغيير موازين القوى مهما بلغت قوة المستعمر.

ولم يكن الاستقلال نهاية الثورة، بل بداية بناء الدولة الوطنية. فقد تحولت الجزائر بعد سنة 1962 إلى قلعة لحركات التحرر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وأسهمت في ترسيخ مبادئ السيادة الوطنية وعدم الانحياز ومناهضة الاستعمار. وهكذا، أصبح الخامس من جويلية أكثر من ذكرى وطنية؛ إنه رمز لانتصار شعب صمد 132 عامًا أمام مشروع استيطاني حاول محو وجوده، لكنه استطاع أن يحول تضحياته إلى رصيد حضاري وقوة جيوسياسية،.

الثورة الجزائرية في ميزان الثورات

لقد شهد القرن العشرون ثورات تحررية كبرى في مختلف أقاليم العالم الثالث، من أبرزها الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ، والثورة الفيتنامية بقيادة هو تشي منه، والثورة الكوبية بقيادة فيديل كاسترو وتشي غيفارا، إلى جانب حركات التحرر الإفريقية التي قادها كوامي نكروما، وجوليوس نيريري، وجومو كينياتا، وباتريس لومومبا، وأحمد سيكو توري، وأغوستينو نيتو، وسامورا ماشيل، وأميلكار كابرال، وتوماس سانكارا، ونيلسون مانديلا. وقد اشتركت هذه التجارب في السعي إلى إنهاء الاستعمار وبناء الدولة الوطنية، لكنها اختلفت في الوسائل والمرجعيات الفكرية.

ورغم أهمية وعالمية تلك الثورات، بقيت الثورة الجزائرية حالة استثنائية فريدة داخل نسق التحرر العالمي. ففي حين واجهت أغلب الحركات أنماطًا من الاستعمار التقليدي (Colonisation classique)، واجهت الجزائر مشروعًا استيطانيًا إحلاليا متوحشا هدف إلى تحويلها إلى جزء من التراب الفرنسي، وهو ما جعل الصراع معركة وجود لا معركة حدود. كما تميزت الثورة بوحدة قيادتها، وشمولية تعبئتها الشعبية، ونجاحها في الدمج بين الكفاح العسكري والعمل الدبلوماسي والإعلامي منذ بدأ الثورات الشعبية وصولا إلى العمل السياسي فالعمل الثوري المسلح.

ولم يتوقف أثر الثورة عند تحرير الجزائر، بل امتد ليصنع مدرسة عالمية في الفكر التحرري، حتى أصبحت الجزائر تُعرف بعد الاستقلال بـ«قبلة الثوار»، واحتضنت حركات التحرر وقدمت لها الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري. وقد لخّص الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا هذه المكانة بقوله: «الجزائر هي التي جعلت مني رجلًا»، في إشارة إلى الدور الذي لعبته الثورة الجزائرية في تكوين قادة التحرر الإفريقي وترسيخ الثقة بإمكان هزيمة الاستعمار وبناء الهوية الإفريقية الرافضة للبطش والاستعمار.

ووفقا لهذه الرؤية فإن الثورة الجزائرية لم تكن مجرد تجربة وطنية ناجحة، بل مثلت تحولًا استراتيجيًا في تاريخ العلاقات الدولية، ورسخت نموذجًا يجمع بين الشرعية الثورية، ووحدة القيادة، وفعالية الدبلوماسية، وعمق التعبئة الشعبية. ولهذا لا تزال تُعد مرجعًا أساسيًا في الدراسات الجيوسياسة (Géopolitique)، والأمن الاستراتيجي (Sécurité stratégique)، وبناء الدولة (State-building)، باعتبارها إحدى أكثر التجارب التحررية قدرة على تحويل النضال الوطني إلى مشروع حضاري ذي تأثير عالمي، يؤكد أن إرادة الشعوب، عندما تتوافر لها القيادة والرؤية والشرعية، قادرة على إعادة صياغة التاريخ وتغيير موازين القوى الدولية.

لا تكمن القيمة الاستراتيجية للثورة الجزائرية في تحرير الأرض واستعادة السيادة فحسب، بل في أنها أرست منظومة من القيم القادرة على توجيه الدولة الجزائرية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. فالثورات الكبرى لا تُقاس بانتصاراتها العسكرية فقط، بل بقدرتها على التحول إلى مشروع حضاري (Projet civilisationnel) يؤسس لدولة قوية وعادلة وقادرة على حماية مصالحها وصناعة مستقبلها. ومن هذا المنطلق، اكتسبت مقولات قادة الثورة دلالات تتجاوز سياقها التاريخي؛ فعبارة العربي بن مهيدي: «ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب» تؤكد أن قوة الدولة تنبع من تماسك مجتمعها، بينما تختزل وصية ديدوش مراد: «إذا استشهدنا فدافعوا عن ذاكرتنا» العلاقة العضوية بين الذاكرة الوطنية واستمرارية الدولة.

وقد أثبتت التجربة الجزائرية أن المحافظة على الدولة أصعب من تحريرها. فبعد الاستقلال واجهت الجزائر تحديات وجودية، كان أخطرها الإرهاب خلال تسعينيات القرن الماضي، لكنها استطاعت، بفضل تماسك مؤسساتها الأمنية والعسكرية وصمود شعبها، تجاوز تلك المحنة وتقديم نموذج في المرونة الاستراتيجية (Résilience stratégique) وإدارة الأزمات. وأصبحت هذه التجربة مرجعًا في مكافحة الإرهاب والتطرف وأضحت الجزائر مرجعا هاما في بناء الامن وتصدير الاستقرار في العالم اجمع والقارة الافريقية على وجه الخصوص.

ومن منظور الجيوسياسة، تواجه الجزائر بيئة دولية متحولة تتسم بصعود التعددية القطبية (Multipolarité)، والتنافس على الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، واضطرابات الساحل والصحراء. ولم تعد السيادة تقتصر على حماية الحدود، بل أصبحت تشمل السيادة الاقتصادية، والغذائية، والرقمية، والقدرة على إنتاج التكنولوجيا والمعرفة. ومن ثم، فإن الوفاء الحقيقي لرسالة نوفمبر يقتضي الانتقال من ثقافة المقاومة إلى ثقافة الإنتاج والابتكار، ومن شرعية التاريخ إلى شرعية الإنجاز. وهو ما تقوم برؤية واثقة تقودها مؤسسات الجمهورية والمؤسسات الأمنية والعسكرية الداعمة والمعززة لهذا المسار الإنمائي الرائد مدعومة بالسلطات التشريعية والتنفذية والقضائية.

الثورة الجزائرية والاستقلال: فرادة التجربة وعالمية النموذج

إن استثنائية الثورة الجزائرية لا تكمن فقط في انتصارها على قوة استعمارية كبرى، بل في طبيعة الاستعمار الاستيطاني الذي واجهته، والذي انتهج سياسة الأرض المحروقة (Politique de la terre brûlée) بهدف اقتلاع الشعب الجزائري من أرضه وتاريخه وهويته. فقد ارتكب الاحتلال أعمال قتل واسعة أودت بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شهيد خلال ثمان سنوات فقط، ومارس التهجير والتعذيب والتدمير المنهجي، كما انتهك حرمة الموتى بنقل جماجم عدد من قادة المقاومات الشعبية إلى متحف الإنسان، وأجرى أولى تجاربه النووية في رقان يوم 13 فيفري/فبراير 1960، ضمن سلسلة تجارب استمرت حتى سنة 1966، مخلفة آثارًا إنسانية وبيئية ما تزال قائمة. وبذلك لم تكن الثورة الجزائرية مجرد حرب تحرير، بل مواجهة حضارية ضد مشروع استعماري سعى إلى محو الإنسان والذاكرة والجغرافيا.

وتتجلى استثنائية الثورة الجزائرية في أنها لم تكن ثورة جيش أو حزب، بل ثورة شعب بأكمله، امتزجت فيها دماء الرجال والنساء، والعلماء والمجاهدين، والطلبة والعمال، والزوايا والمدارس، والنخب السياسية والعسكرية، لتؤكد أن الدم الجزائري كلٌّ لا يتجزأ. فقد انصهرت جميع الفئات في مشروع وطني واحد، سقطت فيه الفوارق، ولم يبقَ سوى الانتماء إلى الجزائر. ويُعد إضراب 19 ماي 1956 الذي دعا إليه الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين من أبلغ صور هذا الإجماع الوطني؛ إذ هجر الطلبة مقاعد الدراسة والتحقوا بصفوف الثورة، إيمانًا بأن «التعليم لا يقل شرفًا عن الجهاد، وأن الجهاد يحمي التعليم، والتعليم يبني الدولة». وهكذا برهنت الثورة الجزائرية أن أعظم مصادر القوة ليست السلاح وحده، بل وحدة الشعب، وتكامل الأدوار، ووحدة الدم والمصير، وهو السر الذي منحها القدرة على هزيمة أحد أشرس المشاريع الاستيطانية، وجعلها نموذجًا عالميًا في التلاحم الوطني وهندسةالتحرر بقيادة جيش التحرير الوطني.

كما تجلى استثنائية الثورة الجزائرية أيضًا في أنها لم تؤسس نموذجًا للتحرير بالسلاح فحسب، بل قدمت مدرسة أخلاقية وحضارية جمعت بين العلم والجهاد، والقوة والقيم، والقتال والإنسانية. فقد آمنت قيادة الثورة بأن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان، وأن شرعية الكفاح لا تنفصل عن شرعية السلوك. ولذلك، التزم جيش التحرير الوطني، في ممارساته، بمعاملة الأسرى الفرنسيين وفق مبادئ الكرامة الإنسانية، رافضًا منطق الانتقام رغم ما تعرض له الشعب الجزائري من قتل وتنكيل. وقد انسجم هذا السلوك مع المبادئ التي كرسها اتفاقيات جنيف لعام 1949، الأمر الذي منح الثورة مصداقية أخلاقية وسياسية، ورسخ صورتها أمام الرأي العام الدولي بوصفها حركة تحرر تحترم الإنسان حتى في زمن الحرب. ومن هنا، لم تنتصر الثورة الجزائرية بقوة السلاح وحدها، بل بقوة القيم أيضًا؛ فكسرت الرواية الاستعمارية، وكسبت احترام الشعوب، واستقطبت أحرار العالم، وأصبحت رمزًا عالميًا لنضال مشروع يجمع بين شرعية القضية، ونبل الوسيلة، وسمو الغاية، وهو الإرث الذي منح الجزائر رصيدًا دائمًا من الشرعية التاريخية والقوة الناعمة في علاقاتها الدولية.

وتظهر استثنائية الثورة الجزائرية في كونها لم تكن ثورة سلاح فحسب، بل ثورة حضارية شاملة، خاضت معركة التحرير في ميادين القتال كما خاضتها في ساحات الفكر والثقافة والفن والسينما والرياضة والدبلوماسية. فقد أدركت قيادة الثورة أن الاستعمار الاستيطاني لم يكن يستهدف احتلال الأرض فقط، بل كان يسعى إلى اغتيال الذاكرة، ومحو الهوية، وتجفيف منابع الوعي الوطني، ولذلك تحولت الكلمة إلى مقاومة، والفن إلى رسالة، والرياضة إلى منصة للتعريف بالقضية الجزائرية، والسينما إلى أداة لكشف جرائم الاستعمار أمام الرأي العام العالمي. وفي المقابل، انتهجت فرنسا سياسة ممنهجة لتدمير المقومات الحضارية للأمة الجزائرية، كان من أبشع تجلياتها إحراق مكتبة الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة في 7 جوان 1962، في محاولة لإبادة الرصيد العلمي والثقافي للشعب الجزائري وقطع صلته بذاكرته التاريخية. غير أن الثورة أثبتت أن الأمم تُهزم عندما تفقد هويتها، لا عندما تفقد معاركها، وأن الثقافة لا تقل أهمية عن البندقية في صناعة النصر.

ومن زاوية أخرى تتجلى إحدى أعظم خصوصيات الثورة الجزائرية في أن معجزة الاستقلال لم يصنعها جيلٌ ورث السلطة، بل جيلٌ من الشباب آمن بالفكرة قبل أن يؤمن بإمكان تحقيقها، فحوّل الحلم إلى مشروع، والمشروع إلى ثورة، والثورة إلى دولة. فقد امتلك رواد أول نوفمبر شجاعة كسر موازين القوى، وأدركوا أن الشرعية لا تُمنح، بل تُنتزع بإرادة الشعوب. فجسدوا رؤيتهم في بيان أول نوفمبر 1954، الذي لم يكن مجرد نداء لحمل السلاح، بل وثيقة تأسيسية تأصيلية لدولة جزائرية ذات سيادة، رسمت معالم الهوية الوطنية، ووحدة التراب، واستقلال القرار السياسي. ثم جاء استفتاء تقرير المصير في الأول من جويلية 1962 ليمنح هذا المشروع أعلى درجات الشرعية الديمقراطية، قبل أن يتوج ذلك بإعلان الاستقلال في 5 جويلية 1962. وهكذا، قدمت الجزائر للعالم نموذجًا استثنائيًا انتقلت فيه شرعية الفكرة إلى شرعية الثورة، وشرعية الثورة إلى شرعية الدولة، في تجربة أثبتت أن الشباب المؤمن بوطنه قادر على تغيير موازين التاريخ، وأن وحدة الإرادة الشعبية أقوى من ترسانة الاستعمار الباطشة الظالمة.

ختما لم تكن الجزائر وهي تقدم أكثر من مليون ونصف مليون شهيد تدافع عن أرضها فحسب، بل كانت تدافع عن كرامة الإنسان وحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير، وإن أعظم وفاء لأولئك الشهداء لا يكون باستحضار بطولاتهم في المناسبات فقط، وإنما بتحويل رسالتهم إلى مشروع وطني متجدد، يقوم على بناء مؤسسات قوية، واقتصاد منتج، وصيانة الذاكرة الوطنية، ترسيخا للسيادة بكل أبعادها وتجلياتها.