تجميد الرئيس تبون الضرائب وصفة لحماية جميع الجزائريين

الغرفة الوطنية للموثقين:

ثمّنت الغرفة الوطنية للموثقين، الثلاثاء، القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تجميد الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.

وجاء في بيان للغرفة: “إن الغرفة الوطنية للموثقين تسجل بارتياح جملة القرارات التي اتخذها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، إثر انعقاد مجلس الوزراء والتي تدخل ضمن التدابير الجريئة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تجميد كل الضرائب والرسوم الواردة في قانون المالية لسنة 2022 إلى إشعار آخر”.

وأضاف المصدر، أن الغرفة الوطنية للموثقين “تثمن كل هذه القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وتعتبرها وصفة منحت لكل الجزائريين لحمايتهم ولضمان العيش الكريم لهم ضمن استقرار الوضع الاجتماعي للبلاد”.

وأكدت الغرفة الوطنية باسم كل الموثقين الجزائريين عن “تجندها من أجل بناء الجزائر الجديدة”.

س.ع