تجميد عمليات تجديد هياكل المركزية النقابية بسبب الانتخابات

لباطشة يؤكد أن الاتحاد لن يدعم أي حزب أو قائمة

جدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين تأكيده على عدم دعم أي قائمة في تشريعيات 12 جوان المقبل سواء كانت حزبية أو مستقلة، مع تجميد عمليات تجديد الهياكل الوطنية والمحلية والنقابات الكبرى ونقابات المؤسسات بهدف ضمان مبدأ الحياد تزامنا وانطلاق الحملة الانتخابية.

وأفاد الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة في تصريح لـ”الشروق” أنه تقرر تجميد عمليات تجديد الهياكل على غرار فدراليات وطنية ونقابات كبرى ونقابات مؤسسات واتحادات ولائية ومحلية، بسبب انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، موضحا أن هذا الإجراء جاء كسد لأية تأويلات واحتراما لمبدأ الحياد.

ولفت لباشطة أن العديد من النقابيين مترشحون عبر مختلف ولايات الوطن سواء في قوائم حزبية أو مستقلة، وتجميد عمليات تجديد الهياكل سيمكنهم أيضا من خوض غمار الانتخابات في ظروف أحسن، وإجراء الانتخابات وفق الأطر القانونية والدستورية بعيدا عن أي فوضى، موضحا أن العملية سيتم استئنافها بشكل طبيعي بعد الانتخابات التشريعية.

وجدد لباطشة التأكيد على أن قيادة المركزية النقابية لن تدعم أي حزب أو قائمة مستقلة في هذه الانتخابات مع احترامها لجميع المترشحين، لكن عهد دعم الأحزاب في الانتخابات قد ولّى على حد تعبيره.

وتنتظر عدة فدراليات ونقابات عمليات التجديد على غرار فدرالية الأشغال العمومية ونقابة ميناء الجزائر والبريد والجمارك ونفطال ونقابة “سيال” إضافة لاتحادات ولائية وأخرى محلية.

وفي سياق آخر، أصدر لباطشة قرارا بتمديد آجال لجنة تحضير مؤتمر الفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، حيث جاء في قرار حمل رقم 100/2021 مؤرخ في 5 ماي 2021، أنه تقرر تمديد آجال اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر الاتحادية الوطنية لعمال الجمارك، على غاية انعقاد المؤتمر.