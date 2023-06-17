تجنبا لحرائق الغابات : قرارات تخص غابات البليدة وتيزي وزو

أصدرت كل من مصالح ولاية البليدة ومديرية الحظيرة الوطنية لجرجرة قرارات من شأنها حماية الثروة الغابية من الحرائق، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الأمس الجمعة 16 جوان.

فأصدرت مصالح ولاية البليدة قرارين في إطار التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من حرائق الغابات وحماية الأملاك الوطنية الغابية.

القرار الأول ينص على منع إشعال النار ومواقد الشواء بالمساحات الغابية للولاية كونها غالبا ما تكون السبب في اندلاع الحرائق خلال فصل الصيف.

أما القرار الثاني فينص على منع كل أشكال التخييم فرديا كان أم جماعيا، إلا برخصة. بالإضافة لمنع استعمال الدراجات النارية داخل المسالك والفضاءات الغابية. كذلك منع أي شكل من أشكال التنزه في المناطق الغابية بداية من العاشرة ليلا إلى السادسة صباحا.

هذين القراران يعتبران ساري المفعول من الفاتح جوان إلى غاية 31 أكتوبر.

الحظيرة الوطنية لجرجرة من جهتها أصرت قرارا يمنع التنزه في غابة آيت وعبان. وهي غابة تابعة للحظيرة ومتواجدة في بلدية أقبيل، جنوب شرق ولاية تيزي وزو.

وكالة الأنباء الجزائرية نقلت عن محافظ الحظيرة أن “التنزه، الدخول بواسطة الدراجات أو السيارات إلى غابة آيت وعبان، كذلك الشواء والتخييم ممنوع”.

وقد قامت محافظة الغابات بوضع لافتات على مداخل الغابة تعلم بهذا القرار. قرار يهدف حسب ذات المتحدث إلى تجب اندلاع الحرائق في هذه الغابة الكثيفة النباتات، والتي تعرف زيارات لمجموعات كثيرة قصد التنزه.