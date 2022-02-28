تجنيد الجهاز الدبلوماسي بأوكرانيا والدول المجاورة لمساعدة الرعايا الجزائريين

في انتظار نقلهم إلى الجزائر.. الخارجية توضح:

تتابع السلطات الجزائرية “باهتمام كبير وبصفة متواصلة وضع رعاياها في أوكرانيا” على ضوء التطورات الأمنية السائدة في هذا البلد، وقامت بتعبئة جميع الإمكانات البشرية والمادية للتكفل بهم. وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها امس أنها أنشأت خلية أزمة و”قامت بتعبئة إمكانات بشرية ومادية لضمان متابعة رعايانا المتواجدين في أوكرانيا، حيث تعمل السفارة الجزائرية على ضمان التفاعل المباشر وغير المباشر مع مواطنينا المتواجدين في مدن ومناطق مختلفة من أوكرانيا”.

في الوقت نفسه، تم تجنيد الجهاز الدبلوماسي الجزائري في أوكرانيا والدول المجاورة بشكل كامل لتقديم المساعدة للرعايا الذين يصلون إلى حدود الدول المجاورة لأوكرانيا. وذكر المصدر بأن السفارة الجزائرية في كييف دعت منذ 12 فبراير أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا إلى “توخي الحيطة والحذر أمام تدهور الوضع في هذا البلد”، مع وضع رقم أخضر (500068 – 0800) تحت تصرفهم.

وجاء في البيان: “اتخذت ممثلياتنا الدبلوماسية في بولندا ورومانيا التدابير اللازمة لتسهيل دخول رعايانا القادمين من أوكرانيا. وقد أكدت السلطات المجرية والبولندية والرومانية والمولدوفية أنه بإمكان المقيمين الأجانب في أوكرانيا الدخول إلى هذه البلدان الأربعة من دون تأشيرة، ولكن بجواز سفر ساري المفعول”.

وفي هذا الصدد، أوصت الوزارة أفراد الجالية الراغبين في مغادرة أوكرانيا والذين ليس لديهم وثائق سفر سارية المفعول، التواصل مع السفارة الجزائرية في كييف لإصدار جوازات سفر بصفة استعجالية.

وأضاف البيان أن السفارات الجزائرية في بوخارست وبودابست ووارسو “مجندة لاستقبال رعايانا في أوكرانيا ودعمهم”، مشيرا إلى أن العديد من رعايانا قد التحقوا بالفعل بهذه السفارات ويتم حاليا مساعدتهم كما ينبغي. وأكدت الخارجية أن سفاراتنا “ستتخذ قريبا ترتيبات عملية لنقل الجزائريين من الدول المجاورة لأوكرانيا إلى الجزائر”.

وسجلت الدبلوماسية الجزائرية وفاة، في 26 فبراير في خاركيف، الرعية الجزائرية طالبي محمد عبد المنعم الذي كان يبلغ من العمر 24 سنة. وتشير أيضا الوزارة الى أنه “في اتصال وتعاطفا مع والد الراحل، تم الحصول على تأكيد هذا الخبر المحزن بفضل مساع متأثرا بإصابته برصاص على مستوى الرأس”.

“وإذ تترحم على روح الفقيد طالبي محمد عبد المنعم، تعرب السلطات الجزائرية عن تقديرها الكبير للرعايا الجزائريين المقيمين في البلدان المجاورة والذين تحلوا بتضامن كبير في الأوقات العسيرة من خلال مد يد المساعدة لإخوانهم وأخواتهم القادمين من أوكرانيا”، وعليه “توصي السلطات الجزائرية الرعايا الجزائريين الذين لم يغادروا أوكرانيا بتوخي مزيدا من الحذر واليقظة وبالامتثال للتدابير الأمنية الصارمة لتفادي الأخطار التي قد تنجر عن هذه الأوضاع غير المستقرة”.

واختتم البيان إلى أنه في هذا السياق، تقوم خلية أزمة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالاستماع إلى أسر وأقرباء الجزائريين المعنيين بهذا الوضع.