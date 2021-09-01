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تجنيد العيادات الخاصة في حملة التلقيح ضد كورونا

الشروق أونلاين
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تجنيد العيادات الخاصة في حملة التلقيح ضد كورونا

أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، مساء الثلاثاء، عن إشراك العيادات الخاصة في حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد-19 بداية من يوم الـ 4 سبتمبر.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أنه “في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، استقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد مساء امس الثلاثاء 31 اوت 2021 ممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطباء الخواص الدكتور مبارك هيكل والسيد بلبواب لقمان لإستكمال آخر الإجراءات الإدارية و اللوجستية المتعلقة باشراك العيادات الخاصة في عملية التلقيح المقرر الإنطلاق فيها يوم الـ 4سبتمبر الجاري”.

وفي هذا الإطار، ستطلق الوزارة دليلا لفائدة الأطباء الخواص،يتضمن عددا من التوجيهات الإدارية والتقنية الكفيلة بضمان نجاح الحملة الوطنية للتلقيح.

ويحدد الدليل جملة من الشروط والعناصر اللازمة للطبيب الخاص لإجراء عملية التطعيم على مستوى عيادته والتي جاءت على شكل إجراءات وجب التقيد بها.

يشار إلى أن هذا الدليل التقني يحوي على أدق التفاصيل المتعلقة بتنفيذ نشاط التلقيح ضد كوفيد-19 على مستوى العيادات الخاصة وهي العملية التي تأتي بعد إشراك الصيادلة الخواص في حملة التلقيح الوطني.

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