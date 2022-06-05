تجنيد الموثقين لتأمين وترقية المشاريع الاستثمارية

من خلال ملتقى يربطهم بالنصوص والإجراءات الجديدة

نظمت الغرفة الوطنية للموثقين الأحد، ملتقى حول دور الموثق في حماية وترقية الاستثمار، والذي يهدف حسب رئيس الغرفة رضا بن ونان إلى تفعيل دور الموثقين في تطوير وحماية مختلف المشاريع الاستثمارية، حيث أكد في تصريح للشروق أن للموثق دورا كبيرا في إرساء الثقة بين مختلف الأطراف المشاركة في الاستثمار من شركات جزائرية وأجنبية عن طريق توثيق العقود وإعطاء الضمانات، ومرافقة الشركاء في مختلف أطوار الاستثمار، وأضاف أن هذا الملتقى كان فرصة لإطلاع الموثقين على مستجدات قانون الاستثمار والتواصل مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في الميدان، وذلك تماشيا مع التوجهات التي أقرّتها الدولة الجزائرية مؤخرا بخصوص ترقية الاستثمار الوطني وتعديل مختلف النصوص القانونية التي تنظّمه بما يكفل تجسيده بشكل فعّال ومنح أكبر قدر من الضمانات للمستثمرين من التسهيلات والضمانات والاستقرار المالي والتعاقدي لكلّ العمليات الاستثمارية تحقيقا لأكبر قدر من الأمن التعاقدي.

ويتناول هذا الملتقى الذي يعقد بفندق الأوراسي لمدة يومين عدة محاور ذات صلة مباشرة بالاستثمار الوطني تتعلق بالعقود المرتبطة به ولا سيما الاستثمار في المجال السياحي والصناعي والفلاحي ومكانة العقار في العمليات الاستثمارية، مع إبراز الدور الهامّ للموثق في مجال الاستثمار كونه مساهما بصفة عمليّة وفعّالة في ترقيته، بالإضافة إلى التنويه حول مختلف التحفيزات الجبائية المقرّرة لجلب الاستثمار وترقيته، كما يتناول هذا الملتقى من جهة أخرى تمويل العمليات الاستثمارية، مع التأكيد على مختلف وسائل وطرق حلّ المنازعات التي من الممكن أن تنشأ بمناسبة إبرام وتنفيذ العقود المرتبطة بالاستثمار.

وتم عقد هذا الملتقى تحت إشراف الوزارة الوصية ممثلة في السيد وزير العدل حافظ الأختام، إضافة إلى دعوة ممثلي العديد من القطاعات الوزارية ذات الصلة بموضوع الاستثمار ولا سيما وزارة الصناعة، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة السياحة، بالإضافة إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين من ممثلي أرباب العمل ومختلف المستثمرين العموميين والخواص والمستثمرين الأجانب.