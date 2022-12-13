تجنيد 10 آلاف رجل أمن بِفرنسا عشية مباراة “الزّرق” والمغرب

جانب من الشغب الذي تخلّل مُؤخّرا بِالعاصمة بروكسل احتفالات الجالية المغربية بِفوز منتخب بلادها على بلجيكا.

ارتفع عدد رجال الأمن الفرنسيين المُجنّدين بِبلادهم إلى رقم 10 آلاف فرد، تأهّبا لِتحييد أيّ انزلاق أمني بعد مباراة منتخب “الزّرق” وفريق المغرب.

وتُجرى هذه المباراة بِرسم نصف نهائي كأس العالم 2022 بِقطر، سهرة الأربعاء.

وكانت الصحافة الفرنسية قد ذكرت في تقارير سابقة أن عدد رجال الأمن يقتصرون على رقم ألفَي فرد، وبِالعاصمة باريس.

لكن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صرّح، الثلاثاء، بِأن عدد رجال الأمن المُجنّدين يبلغ رقم 10 آلاف فرد (شرطة ودرك)، نصفهم بِالعاصمة باريس.

وأضاف أن بعض الممرّات بِكبرى شوارع باريس ستُغلق انطلاقا من الساعة السادسة والنصف مساءً، مثلما هو الشّأن لِمحطّة الميترو.

واختتم وزير الداخلية الفرنسي قائلا إن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير الأمن لِمواطنيه، مُشدّدا على أنّه يُرحب بِالاحتفالات، ولكن لا يتهاون عندما يتعلّق الأمر بِالإنزلاقات الأمنية.

وعرفت بعض مدن بلجيكا وهولندا مُؤخّرا وفي عزّ المونديال، أحداث شغب تخلّلت احتفالات مُهاجري المغرب بِهذَين البلدَين الأوروبيَين.