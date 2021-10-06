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تجنيد 300 شرطي لتأمين ميترو الجزائر

الشروق أونلاين
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تجنيد 300 شرطي لتأمين ميترو الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تجنيد 300 شرطي لتأمين ميترو الجزائر بالتزامن مع استئناف نشاطه، الخميس.

وجاء في بيان للمديرية أنه “تزامنا واستئناف نشاط النقل بالميترو، يوم الخميس 07 أكتوبر 2021، سترافق المديرية العامة للأمن الوطني هذه العملية عبر وضع مخطط أمني هدفه تأمين منشأة المترو وضمان أمن المسافرين المستغلين لهذه الوسيلة”.

وأوضحت أن المخطط سيشمل “تسخير تشكيلات أمنية ثابتة ومتنقلة، تضم 300 شرطي لديهم تكوين خاص موزعين على طول مسار الميترو، المداخل والمخارج، ومجهزين بمختلف التقنيات الحديثة التي من شأنها المساهمة في تسهيل مهام المراقبة والتأمين”.

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