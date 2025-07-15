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الجزائر

تجنيد 36 ألف شرطي لتأمين الشواطئ خلال موسم الاصطياف

محمد فاسي
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تجنيد 36 ألف شرطي لتأمين الشواطئ خلال موسم الاصطياف
وزارة الداخلية
جانب من مراسم تدشين مقر أمن الدائرة وإقامة لعناصر الأمن الوطني بمدينة مغنية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، من ولاية تلمسان، عن تجنيد نحو 36 ألف عنصر من مصالح الشرطة عبر الوطن لتأمين الشواطئ خلال موسم الاصطياف الحالي، في إطار تعزيز التواجد الأمني وضمان سلامة المصطافين.

وأكد الوزير، في تصريح صحفي مساء أمس الإثنين على هامش تدشينه مقر أمن الدائرة وإقامة لعناصر الأمن الوطني بمدينة مغنية، أن هذه المنشآت الجديدة تندرج ضمن جهود تعزيز قدرات الأمن في المناطق الحدودية، مشددًا على أهمية دور جهاز الشرطة في حماية المواطنين وضمان الأمن العام.

كما أبرز مراد الدور الفعال لمصالح الشرطة في مكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما ما تعلق بمحاربة الآفات الاجتماعية والمخدرات، مشيرًا إلى أن “النتائج النوعية التي يسجلها الأمن الوطني تعكس الجهود المبذولة في مواجهة كل من يسعى للمساس بأمن الوطن واستقرار المجتمع، خصوصًا فئة الشباب”.

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