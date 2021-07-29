تجنيد 4500 صيدلية في حملة التلقيح ضد كورونا

كشف رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، الخميس، عن قرب انطلاق عملية التلقيح ضد الكوفيد بـ4500 صيدلية موزعة عبر القطر الوطني.

وقال بلعمبري لدى حلوله ضيفا في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى عن اجتماع طاريء الخميس لنقابته مع وزير الصحة لبحث الاجراءت التقنية واصدار مرسوم تنفيذي بشأن بدء عمية التلقيح في الصيدليات، مؤكدا أن العملية ستنطلق قريبا.

كما أكد استعداد 12 الف صيدلي ومساعديهم بـ 4500 صيدلية موزعة عبر القطر الوطني لمساهمة في عملية تسريع وتيرة التلقيح.

من جهة أخرى، دعا المتحدث إلى تفعيل حالة الطواريء الصحية، كما طالب في الوقت ذاته بالترخيص للصيادلة بإجراء الكشف المبكر والسريع عن كورونا لمحاصرة الوباء وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وفي حديثه عن أزمة الاكسجين كشف بلعمبري أن أحد الخواص اقتنى 2000 مولد للاكسجين، ستصل دفعة منها 500 مولد هذا الجمعة، فيما تصل البقية في غضون 10 ايام، وهي الكمية التي أكد المتحدث ذاته أنه ستوزع بالتساوي على الصيدليات عبر القطر الوطني وتباع دون هامش ربح منعا لاي استغلال أو مضاربة.