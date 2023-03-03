تجهيزات لمراقبة حمولة الشاحنات عبر الطرقات قريبا

سيتم خلال السنة الجارية، اقتناء تجهيزات لمراقبة وزن حمولات الشاحنات وذلك بهدف الحفاظ على الطرقات لاسيما الطريق السيار شرق-غرب، حسب ما أعلنه وزير الأشغال العمومية.

وأوضح لخضر رخروخ خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، أن القطاع قرر “اقتناء تجهيزات مراقبة وزن حمولات الشاحنات خلال السنة الجارية، ووضعها تحت تصرف المصالح الأمنية المختصة وذلك قصد الحفاظ على الطريق والعمل على سلامة مستعمليه”.

وتندرج هذه العملية في إطار الحث على احترام الأوزان المعمول بها والمحددة قانونا، حسبما ورد في رد الوزير على سؤالحول تسوية ومراقبة نوعية الأشغال بالطرقات.

وفي هذا السياق، أرجع الوزير أسباب الاهتراءات في بعض المقاطع من الطريق السيار شرق-غرب إلى عدم احترام الحمولات للشاحنات ذات الوزن الثقيل للمعيار المحدد من طرف الدراسات والذي يتمثل في وزن 13 طنا كأقصى تقدير بالنسبة للحمولة على كل محور (essieu) للمركبة.

وأبرز بهذا الخصوص أن عدم احترام حمولات الشاحنات للوزن الثقيل للمعيار المحدد كان “السبب الرئيسي” في تدهور الطبقة السطحية للمقطع الرابط بين ولاية البويرة وبوزقزة، محل سؤال النائب، والذي يعرف حركة مرورية تفوق 70 ألف مركبة يوميا.

ولمعالجة هذه الظاهرة، ذكر رخروخ بتجنيد مؤسستين عموميتين لإصلاح هذه التصدعات المسجلة على مستوى الطريق السيار في عدة مقاطع.

ويتعلق الأمر -يضيف الوزير- بالمقاطع الموجودة بين برج بوعريريج وزنونة على مسافة 5 كلم، بين البويرة والعجيبة على مسافة 9 كلم، وبين واد الفضة وخميس مليانة على مسافة 5ر1 كلم ومقطع اخر متواجد بين خميس مليانة والحسينية.

وحسب رخروخ، فإن القطاع أحصى 53 كلم مهترئة إلى الآن أي ما يعادل 2 بالمائة من المسافة الاجمالية المستغلة من الطرق السيارة في الجزائر والتي تبلغ 2828 كلم على الجهتين أي (1414*2).