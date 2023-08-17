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وإطلاق منصة رقمية للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص..

تجهيز أزيد من مليون سيارة “سير غاز” نهاية 2023

الشروق أونلاين
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تجهيز أزيد من مليون سيارة “سير غاز” نهاية 2023
"سير غاز"

كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، عن تجهيز أزيد من مليون سيارة “سير غاز” نهاية السنة الجارية. 

وصرّح نديل للتلفزيون الجزائري أنه تمّ تجهيز 70 ألف سيارة “سير غاز” تقريبا، حيث سترتفع إلى أزيد من مليون سيارة مع نهاية السنة الجارية.

وأكد ذات المسؤول في تصريحه أنه “يوجد 1200 محطة مجهزة بتموين “سيرغاز”. و2600 محطة حيز الخدمة موزعة عبر مختلف بلديات الوطن”.

وتعتزم سلطة ضبط المحروقات على “إطلاق منصة رقمية موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص. لتسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة وشفافية في التعامل مع الملفات”، يضيف المتحدث.

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