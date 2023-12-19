تجهيز المطاعم الجامعية بقارئات إلكترونية قريبًا

قريشي يؤكد نجاح الخدمات في رفع تحدي الرقمنة

أكد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، مراد قريشي، الثلاثاء بالمدية “نجاح” قطاع الخدمات الجامعية في رفع تحدي رقمنة مصالحه وفقا لأهداف المخطط التوجيهي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنة الجامعية 2023/ 2024.

وأوضح قريشي خلال لقاء جهوي مع المدراء الولائيين للخدمات الجامعية نظم بالمركز الجامعي للمدية، أن الجهود المبذولة بهدف تحقيق شعار “صفر ورق”، مكنت من تحسين جودة الخدمات الجامعية بشكل كبير وتجاوز الصعوبات المواجهة في الميدان.

كما أبرز “المساهمة الكبيرة” للمنصات الرقمية التي تم إستحداثها لتسهيل استفادة الطلبة من مختلف الخدمات، على غرار تسيير الموارد البشرية والإقامة ومراقبة الدخول إلى الأحياء الجامعية والمنحة الجامعية و متابعة الإطعام الجامعي أو نقل الطلاب، ” في التكفل بالطلبة وتذليل الصعوبات التي كانت مسجلة في الماضي”.

وأشار إلى تجهيز 421 حيا جامعيا بنظام التعرف الإلكتروني على الوجه، مضيفا أنه سيتم “تعميم هذا النظام على كل المطاعم المدمجة (أي المتواجدة داخل الأحياء الجامعية) خلال المرحلة الثانية من عملية الرقمنة”، بالإضافة إلى دخول المنصات الأخرى المخصصة لخدمات الإقامة والنقل حيز الخدمة.

وأعلن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بالمناسبة، عن ترقب تجهيز المطاعم الجامعية المركزية ” قريبا” بقارئات إلكترونية متعددة الخدمات لبطاقة الطالب بهدف “الاستبدال التدريجي للتذاكر الإلكترونية المستخدمة حاليا”.

وقال أن المرحلة الأولى من هذه العملية ستمس 98 مطعما جامعيا مركزيا، قبل

إدراج 66 مطعما مدمجا، موضحا أن “الهدف من العملية هو مواصلة تحسين الخدمات المقدمة للطلبة”.

وشارك حوالي 20 مديرا لولايات وسط البلاد في هذا اللقاء الجهوي المخصص لتقييم سير السنة الجامعية 2023/ 2024 ومناقشة الجهود المبذولة في مجال الخدمات الجامعية وسبل ترقيتها من أجل توفير أفضل ظروف التعليم للطلبة.