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الجزائر

تجهيز 1200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية

الشروق أونلاين
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تجهيز 1200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية
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لوح رقمي

سيتم تجهيز نحو 1.200 مدرسة ابتدائية عبر الوطن باللوحات الرقمية قبل الدخول المدرسي القادم، حسب ما كشف عنه وزير التربية عبد الحكيم بلعابد.

وقال الوزير في تصريح بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا من ورقلة:”سيتم تجهيز نحو 1.200 مدرسة ابتدائية جديدة باللوحات الرقمية عبر الوطن، قبل الدخول المدرسي المقبل”.

وتم الشروع في هذه العملية عبر عدة مؤسسات تربوية، في إطار جهود الدولة الرامية إلى عصرنة ظروف تمدرس التلاميذ، يوضح الوزير.

كما ذكر بلعابد بتوزيع كتب رقمية بالمجان لكل تلاميذ في مرحلة التعليم الإبتدائي. مشيرا إلى أن الكتاب الرقمي متوفر أيضا بالنسبة للمستويات الأخرى.

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