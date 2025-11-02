تجوب 17 ولاية.. إطلاق قافلة وطنية لمكافحة المخدرات داخل المدارس

بمشاركة أعضاء من الحكومة

تم، اليوم الأحد، تحت إشراف أعضاء من الحكومة، إطلاق القافلة الوطنية للتحسيس من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المدرسي تحت شعار “نوفمبر عهد جديد نحو شباب واعي بلا سموم”.

وأشرف على العملية وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بحضور وزير الداخلية والنقل السعيد سعيود، وكذا كل من وزير التربية والصحة والشؤون الدينية والوزير والي ولاية الجزائر، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الدستورية والمؤسساتية و الأجهزة الأمنية.

وتهدف القافلة التي تمتد إلى غاية 06 نوفمبر المقبل والتي ستجوب 17 ولاية، إلى تقليص السلوكيات الخطيرة المرتبطة بإستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المدرسي، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ، وتعزيز قيم الوقاية والحماية داخل الوسط التربوي والعائلي.

كما تسعى الحملة إلى خلق ديناميكية وطنية للتصدي لآفة المخدرات من خلال العمل الميداني والتقرب من التلاميذ، وبناء قدرات الفاعلين المحليين في التوعية والتدخل المبكر.

وستشهد هذه القافلة تنظيم جلسات توعوية ومحاضرات مبسطة لفائدة التلاميذ، وعرض أفلام قصيرة وشهادات حية للمتعافين من الإدمان، كما ستعرف تنظيم مسابقات ثقافية وتربوية حول الوقاية من المخدرات إلى جانب توزيع مطويات وأدلة مبسطة بإشراف مختصين في الصحة النفسية والإجتماعية.

للإشارة، تنظم هذه القافلة، من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، وتحت الرعاية السامية للوزير الأول، وبالتعاون مع قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الصحة، التربية الوطنية، وبالتنسيق كذلك مع وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف، وزارة الشباب، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المرصد الوطني للمجتمع المدني و الهلال الاحمر الجزائري.