تجّار “يُصبِّرون” الزيتون بطريقة خاطئة ومضرة

"التخليل" التقليدي تجنّبا للمحضر كيميائيا

يُعتبر الزّيتون المُخلل، مادة غذائية حاضرة وبشكل شبه يومي في بيوت الجزائريين لفوائدها الغذائية، ولذلك تطلق جمعيات حماية المستهلك تحذيرات بين الفينة والأخرى، بشأن سوء تحضيرها من قبل بعض التجار، إذ يتجاوزون الكمية الموصى بها من المُضافات الكيميائيّة والأصباغ المضرة بالصّحة، وهو ما يجعله متعفنا وذا رائحة كريهة. وتفضل ربات البيوت تحضيره تقليديا، وبدورهن قد تلجأن لأساليب غير صحية، حسب خبراء في التغذية.

لطالما حذّرت جمعيات حماية المستهلك من استعمال بعض مُنتجي الزيتون المصبّر لمواد مضرة بصحة المستهلكين. ومنها المبالغة في استعمال المواد الحافظة والصّبغات، زيادة على بعض الروائح الكريهة، التي نشمّها أحيانا في أنواع من الزيتون المخلل.

وكم من مرة اشترينا زيتونا مخللا، لنتفاجأ بتعفنه ورائحته الكريهة في المنزل، فيوجه مباشرة إلى سلة القمامة.

ويفسر “نبيل”، وهو تاجر في مختلف أنواع الزيتون المخلل ببلدية القبة بالعاصمة الأمر، بأن بعض التجار يُكثرون من استعمال مادة “الصّودا” للزيتون المخلل، بهدف تسريع عملية التصبير.

وقال: “هذا سلوك خاطئ ومُضرّ، لأن الصودا التي تستعمل بكميات معينة في الزيتون المصبر، يؤدي الإكثار منها إلى تعفن الزيتون وخروج روائح كريهة منه”. وأكد أن بعض التجار يستعملون مواد أخرى ومجهولة للتصبير للحفاظ على شكل حبّات الزيتون، قد تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين.

وأشار مُحدثنا إلى سوء تخزين الزيتون المخلل بالمتاجر، فنجده موضوعا في أوعية بلاستيكية، غالبيتها معروض دون أغطية في الهواء الملوث، فتتحول هذا المادة الغذائية إلى خطر يهدد صحة المستهلك.

أوعية زيتون مُخلل منتهية الصلاحية

أشار رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، زكي حريز، إلى استقبال شكاوى من المستهلك، بشأن اقتنائهم زيتونا مخلّلا فاسدا أو ذا روائح كريهة، ومنهم من اشترى أوعية كاملة تفاجأ بانتهاء تاريخ صلاحيتها. وقال: “على المستهلك أن يكون واعيا ومحتاطا عند اقتناء الزيتون المصبر، كونه يحتوي مضافات كيميائية قد تكون خطيرة، في حال أسيء استعمالها من التاجر”.

وبحسب حريز، فإنّ بعض المهنييّن، وخاصة المتواجدون بالأرياف، يجهلون الشروط الصّحية لتصبير الزيتون، خاصة من حيث كمية المضافات الكيميائية، كما كشف أن بعضهم، يضيفون صبغات للحفاظ على لون الزيتون ولمعانه، ما يشكّل خطرا كبيرا على صحة المستهلك.

ونصح حريز المواطنين، بتجنب اقتناء الزيتون المخلل، من أماكن مشبوهة، أو معروض في الهواء الطلق، أو في أوعية غير صحية وغير نظيفة، حتى لو كانت أسعاره منخفضة.

الطريقة التقليدية في التخليل.. هي الحلّ

تقدم كثير من ربات المنازل خلال هذه الفترة من السنة، على تصبير أو “ترقيد” ثمار الزيتون، لأن المحضر منزليا أكثر لذة وفائدة للصحة. ولكن العملية تضمّ سلوكات خاطئة مُضرة بالصّحة، وهو ما يُحذّر منه خبراء التغذية.

والعملية التقليدية لتخليل الزيتون، تتم عبر إحداث شقوق في هذه الثمار بواسطة سكين، أو عن طريق دقها بحجر، ثم وضعها في أوعية بلاستيكية مع إضافة الماء والملح وشرائح الليمون، والبعض يضيف خضرا مثل الجزر والبسباس، لإعطائها مذاقا شهيا.

وتنصح المختصة في التغذية ليلة زيدون، عبر “الشروق” بتجنب إكثار مادة ملح الطعام في الزيتون، لتجنب مضاعفاتها الخطيرة، ومنها رفع الضغط الدموي وانحباس البول. وتجنّب أيضا استعمال مواد خطيرة في شق حبات الزيتون، ومنها شفرات الحلاقة خصوصا، التي قد تكون ملوثة.

والأفضل، بحسبها، أن يُخلل الزيتون في أوعية زجاجية أو فخارية، تجنّبا للبلاستيكية التي قد تتفاعل مع عملية التصبير، مع إغلاقها بإحكام.

ودعت زيدون إلى إضافة خضر مقطعة أو أعشاب عطرية لأوعية الزيتون المخلل، للحصول على عناصر غذائية مفيدة.

هذه شُروط تخزين زيتون العصر

وبخصوص تخزين ثمار الزيتون الموجهة للعصر، تنصح منظمة “حمايتك” للدفاع عن المستهلك، بتجنب تخزين الزيتون المقطوف في أكياس أو علب وقارورات بلاستيكية، مشيرة إلى أن خبراء في الصحة، يحذرون من التخزين السيئ لثمار الزيتون، بحيث يكون عرضة لتغيير صفاته الكيماوية والحسية” وفي حالة الاضطرار إلى التخزين، يُستحسن أن يكون ذلك في أوعية أو قارورات زجاجية متوسطة الحجم”.

وبحسب المنظمة، يتسبب التخزين السيئ في حالة توجيه الثمار إلى المعصرة، في تغيير الصفات الكيماوية للزيت المستخرج. كما يستحسن تخزين الثمار لبضعة أيام فقط، وذلك عن طريق نشر الثمار على الأرض في مكان مظلل وبسماكات قليلة، أو التخزين في صناديق متوسطة الحجم ومثقبة، لمراعاة ضرورة توفير التهوية بين ثمار الزيتون المخزنة، فبحسب الخبراء، ينخفض محتوى الثمار من الزيت في حالة تخزينها في الأكياس.