تحالف جزر الكناري: قرار شانتشيز إزاء الصحراء الغربية خروج عن الإجماع ولا يعنيه إلا هو

قال “تحالف جزر الكناري” في إسبانيا السبت، إنّ قرار رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز بدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، لا يمكن أن يمثّل الدولة الإسبانية، لأنه لا يحظى بالإجماع الكافي لذلك.

وأعلن الديوان الملكي المغربي مساء الجمعة، عن تلقّيه رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. يعتبر فيها هذا الأخير أنّ “مبادرة الحكم الذاتي المغربية المقترحة لحلّ النزاع في الصحراء الغربية. هي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

وحسب ما نقلته صحيفة “إي سي صحراوي” المحلية، فقد اعتبر التحالف أنّ “سانشيز غير مخوّل لاتخاذ قرار بمفرده بشأن موقف إسبانيا فيما يتعلق بالصحراء”.

وتابع المتحدث حسب المصدر:”سانتشيز ليس الشخص الذي يفعل ذلك. لأن الرئيس هو مجرد مفوّض للسلطة التنفيذية التي تنازلت عنها المجالس التشريعية الإسبانية له”.