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اقتصاد

تحالف وطني ضد المضاربين: يد واحدة لحماية الفلاح والمستهلك

محمد فاسي
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تحالف وطني ضد المضاربين: يد واحدة لحماية الفلاح والمستهلك
ح.م
فلاحو مستغانم يواصلون جني البطاطا

أعلن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين (UGCAA) والمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في بيان مشترك، عن اتفاق جديد لتعزيز التعاون والتنسيق من أجل مواجهة التجاوزات في الأسواق، خصوصاً ظاهرة التحريض والتهديد التي وصفوها بأنها دخيلة على الممارسات التجارية النزيهة.

وحسب بيان للاتحاد فإن هذا الإعلان جاء عقب اجتماع للجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على توحيد الجهود وتكثيف العمل المشترك لمجابهة ظاهرة المضاربة والسمسرة في أسواق الخضر والفواكه عبر مختلف ولايات الوطن.

وأكد الطرفان على ضرورة تفعيل لجان اليقظة الولائية بشكل موحد، لتتولى مهمة كشف المتورطين في هذه الممارسات غير القانونية، بغض النظر عن الصفات أو المهن التي يدّعيها المخالفون.

ويأتي هذا التحرك بعد التصريحات التي تم تداولتها مساء الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص الذي حثّ الفلاحين على الامتناع عن قلع البطاطا بسبب انخفاض الأسعار، مدعيًا أن بيعها بسعر 70 دج لا يحقق الربح.

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